曲風型格真人嬌嗲　張懸/安溥的多元反差萌｜歌曲心頭好｜林綸詩

安溥來港開演唱會，同晚鄰居是Mirror，亞洲博覽館熱鬧非常。一入場，見到排觀眾揚著彩虹旗，安溥為同運寫過《玫瑰色的你》，來到香港，大家也舉象徵LGBT的旗幟支持，氣氛很好。(記得2016年她在台灣出席婚姻平權公聽會時，不單是行動上支持同婚，也說了很浪漫的話：「我今天其實不為自己而來，我為了所有我認識的人而來；我所有認識的人還包括我渴望在生命中以後還要遇見的人。」

文：林綸詩｜原題：多元的反差萌 張懸/安溥



安溥香港演唱會現場圖（圖片來源：聯成娛樂 On Line Facebook）

這是我第一次看她的現場演出，原來真人非常嬌嗲，與她敢作敢為的形象不同，有一段時間她剪了短髮，相片很中性，所以今次用小可愛的口吻和歌迷交流，對我而言有很大反差。我一向覺得她的曲風也算是型格，唱腔亦很有底氣，原來說話卻是陰聲細氣，非常陰柔，有這麼多面向的一個人，也難怪支持多元。

//這一刻

你是一個最天真的人

你手裡沒有魔笛

只有一支破舊的大旗

你像丑兒揮舞它

你不怕髒地玩遊戲

你看起來累壞了

但你沒有停

我是那樣愛你

不肯改的你

玫瑰色的你//



另一個頗有反差感覺的是，在演唱會裡會更留意歌詞，發現她填的歌詞用字也很直白。一直感覺安溥的歌詞都是很「台式」的，非常富詩意，文青的譜系裡，是比較獨立有態度那種。但到一首首歌詞投影在銀幕，反而覺得她非常直率地說著愛，有點小女友感覺。

《關於我愛你》:

//在必須感覺我們終將一無所有前

你做的 讓你可以說

是的 我有見過我的夢

我擁有的都是僥倖啊

我失去的都是人生

因為你擔心的是你自已

我愛你 X 7 //



《喜歡》:

//你知道 你曾經讓人被愛並且經過 畢竟是有著怯怯但能 給的沉默

在所有不被想起的快樂裡 我最喜歡你

而我不再覺得失去是捨不得 有時候只願意聽你唱完一首歌

在所有人事已非的景色裡 我最喜歡你//



我愛你、喜歡你，多得充滿整個空間，像要用愛把人溺斃。是甜是濫，還是詩意留白，都同是安溥。還是看其演唱會，歌手才最見立體！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。