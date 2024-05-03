Andy Warhol《花》最大幅作品上拍　標誌性獨特畫作象徵風格改變

【Andy Warhol/ 安迪華荷】普普藝術的開創者Andy Warhol是一位成功的商業藝術家，他擅長使用絲網版畫技法來重現圖像，以便於不斷複製圖案與畫作，作品中常見到名人與人們熟悉的事物。60年代是Andy Warhol創作的巔峰時期，當時掀起的狂熱一度成為了美國文化時代思潮，先後創出了著名的《金寶湯》和《瑪麗蓮・夢露》，除了家傳互曉亦能在拍賣場上拍出驚人天價，至於同時期創作的《花》系列，亦是極受歡迎而且別具深度的作品。



Andy Warhol於1964年作的《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》於2022年佳士得拍賣以195,040,000美元成交，成為了藝術家世界拍賣紀錄及最高成交價二十世紀藝術品（圖片來源：佳士得）

在這個5月，一幅亞洲拍賣史上尺幅最為巨大的《花》系列即將在佳士得上拍，估價高達92,800,000港元，雖然《花》是一個龐大的系列，但尺寸達82英寸的作品僅有12幅，另一矚目特點為一朵半花的構圖，其餘11幅皆為四朵花構圖，可見其獨特性。有別於一般絲網印刷作品，這幅作品的花朵和綠色背景均由Andy Warhol親手描繪，為畫作貫注了細緻的紋理和厚塗效果，去除了機械複製感覺形成非一般的張力。

5月上拍一幅亞洲拍賣史上尺幅最為巨大的《花》，估價為62,800,000至92,800,000港元（圖片來源：佳士得）

啟發出《花》系列的靈感，源自於1964年出版的《現代攝影》雜誌上的一篇文章，介紹了柯達公司的一種新型彩色處理技術並以木槿花的圖片作演示，Andy Warhol以此圖片為藍圖創作出《花》系列，起初想將圖像轉化為手繪，後來他並不想畫作與圖片看上去相似，於是便簡化了圖像，只留下花朵的基本輪廓，而且綠色的背景與鮮艷的花朵顏色形成了強烈的對比，雖然全是來自大自然的色彩，卻產生了強烈的視覺效果並且看起來有著人造物的感覺。此外，他將構圖切割成正方形，此舉可以去除了景深，讓畫作可以從任何的角度去觀看，旋轉多少角度都不影響觀感，使之變得抽象化和概念化。

另一幅同為5月上拍的同系列作品，估價為20,000,000至30,000,000美元（圖片來源：佳士得）

另一方面，《花》系列代表到創作者的風格改變，在創作這個系列之前，於1964年Andy Warhol剛剛完成了著名的《死亡與災難》系列，及後他想暫停一下陰沉的題材才激發出《花》系列，花朵之美往往是轉瞬即逝的，正所謂曇花一現，作為人造物的《花》卻又不會凋零、遠離了死亡，在概念上與「死亡」和「災難」形成對比和轉變。《花》系列自面世以來已成為了Andy Warhol的標誌性作品，既能代表到他的巔峰時期，成為了藝術史中不可或缺的一部分，是次上拍的作品更是與同系列的其他畫作截然不同，藝術家作品圖錄中僅收錄了12幅規模相若的作品，當中2幅被知名機構收藏、9幅為私人收藏，一幅下落不明，所以這件作品可謂是獨一無二且珍罕非常。