舞台劇《金池塘》借一個崩壞家庭再生　探討年老和死亡｜何故專欄

《金池塘》借「一個崩壞的家庭再生」探討「年老」和「死亡」，以「幽默」面對時局轉遷和文化差異，是一部有深度，也有溫度的舞台劇。



《金池塘》海報

《金池塘》是歐尼斯特‧湯普森（Ernest Thompson）編劇的經典百老匯舞台劇目《On Golden Pond》，故事講述接近八十歲的退休教授戴樂文（Norman Thayer Junior），擁有挖苦別人的「幽默感」，郵差馬查理（Charlie Martin）就是從小不斷被他嘲笑的對象，48年來，樂文與比他年輕十年、性格開朗的愛妻戴艾西（Ethel Thayer），每年夏季都在金池塘旁的小屋渡假避暑。然而，這個夏天，一直刻意避開樂文的中年離婚女兒戴采絲（Chelsea Thayer Wayne），突然偕現任牙醫男友雷標（Bill Ray），以及其兒子雷比利（Billy Ray），到金池塘探望兩老，關係微妙的三代人，在金池塘產激起陣陣漣漪和暗湧。

《金池塘》劇照（圖片來源：映洲@楚城文化）

《金池塘》在香港曾多次演出，2012年由香港戲劇協會主辦及製作的第5度公演，由馮祿德導演，由鍾景輝飾演樂文，兼任藝術總監，由李司祺飾演艾西，由岑偉宗負責填詞。2024年由劇場空間主辦及製作的版本，由當年負責佈景設計的余振球身兼監製、翻譯和導演，由當年的導演馮祿德主演，由區嘉雯飾演艾西，劉錫賢繼續飾演馬查理，勞敏心、高楚陽、以及身兼副導演的杜施聰，分別飾演戴采絲、雷比利和雷標。

《金池塘》劇照（圖片來源：映洲@楚城文化）

《金池塘》是湯普森22歲時，於1977年完成的成名作品，以美國最東北州份緬因州為背景，這是新英格蘭（New England）六州之一（由北至南分別為：緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州），毗鄰加拿大法語省份魁北克省，既是美國人夏季的避暑勝地，也被視為美國文學和哲學的發源地，樂文作為退休大學教授，「大方又小氣，自大又自卑，敏感又論盡」，就像已不再是代表美國主流文化的緬因州，足見編劇的心思。

《金池塘》劇照（圖片來源：映洲@楚城文化）

《金池塘》是樂文在一個夏天內，經歷了「生」和「死」的「成長」故事。樂文總是一副高高在上的姿態，即使已開始記憶力衰退，一張嘴仍是不饒人，他看不起波士頓（麻薩諸塞州首府，是該地區的最大城市以及經濟與文化中心）的意大利移民，也接受不了日本的食物，也許是美國人作為戰勝國對「核心國」的驕傲，而他認為「洛杉磯不是美國的一部份」，亦正好代表了當年部分東岸人對西岸人的鄙視，但他歧視同性戀者，就連妻子艾西也要嘗試糾正他，到了今時今日，更是嚴重的政治不正確！某程度上，樂文是一個令人討厭的糟老頭，馮祿德成功演繹他的尖酸刻薄，放大了他的缺點同時，也從身體語言和說話方式，讓觀眾們感到他的「年老」，以及「死亡」將至，但最厲害是他的轉變好有層次感，跟不同演員的互動都好精彩。

《金池塘》劇照（圖片來源：映洲@楚城文化）

《金池塘》有很多突顯角色性格的精彩對話，個人最愛樂文跟雷標談「性」的一段。外父見女婿，本想施展下馬威，怎料終於遇上了對手！馮祿德演活了樂文的錯愕、無奈和難堪。另一方面，樂文跟外孫比利的相處也很有趣，樂文教比利講法語，比利教樂文講潮語，樂文一向父女關係惡劣，這個並非血脈的外孫反而更血濃於水，成為維繫三代的橋樑，也彌補了樂文的遺憾。年輕演員高楚陽，面對老前輩不只沒有怯場，更不斷擦出火花，厲害！更厲害的當然是區嘉雯，演活了一個雖然年逾六十，但仍然充滿好奇心，積極而樂觀的傳統女性，就像太陽一般的溫暖。

《金池塘》劇照（圖片來源：映洲@楚城文化）

《金池塘》除了演員出色，這是一個佈景、音樂和燈光都有溫暖感覺的舞台劇！個人很喜歡精心設計的佈景，善用了葵青劇院的舞台空間，既有室內也有戶外，既有前景也有後景，加上不同的音效，讓觀眾彷彿真的置身於金池塘旁畔，配樂劉穎途、填詞張飛帆、舞台設計王梓駿、服裝設計葉伊庭、燈光設計鄧煒培、音響設計李馬弟、化妝及造型設計唐本烽，都應記一功！

《金池塘》在2024年經典重現，余振球刻意忠於原著，演出有別於當年鍾景輝領航的版本。忽發奇想，如果將故事背景由緬北搬到香港，或大灣區，說不定會更有趣、也更唏噓。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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