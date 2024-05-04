五月演出精選｜九十年代群像劇、格拉斯X科恩音樂劇、FKJ音樂會

【演出/舞台劇/音樂劇/音樂會】五月春意盎然，舞台演出同樣百花齊放。這次我們選了講述九十年代小市民生活風貌的香港舞台劇獎作改編劇目、香港首演之Phillips Glass與Leonard Cohen合作作品，以及融合多種音樂風格之法國鬼才FKJ音樂會特作介紹，不論你喜歡音樂或是戲劇，相信都能在本月找到合口味節目。



《白湖映像》海報

名稱：白湖映像

日期：5月18日至6月2日

地點：香港大會堂劇院



首先要介紹的劇目是將一連五屆香港舞台劇獎得獎劇作重新打造之《白湖映像》，劇目採取「五合一」形式上演得獎「昆蟲系列」，包括《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》（最佳劇本）、《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》（最佳劇本、十大最受歡迎製作）、《在天台上冥想的蜘蛛》（最佳劇本、十大最受歡迎製作）、《螞蟻上樹》（十大最受歡迎製作）以及《螳螂捕蟬》（十大最受歡迎製作）。

劇目最初寫於90年代，當時香港正經歷回歸、金融風暴等歷史時刻，身處時代洪流之中。編劇潘惠森以微小卻充滿生命力的「昆蟲」為創作意象，回溯香港曾經走過的軌跡，以「啜核」港式語言和節奏穿透日常與荒誕，十五個角色走過陋巷橫街與喧嘩鬧市，對照九十年代小市民生活風貌。

《渴望之書》宣傳圖片

名稱：渴望之書

日期：5月10日至5月12日

地點：西九文化區自由空間大盒



格拉斯（Phillip Glass）以及科恩（Leonard Cohen）的名字在當代音樂史上皆赫赫有名，前者創作了《楚門的世界》、《機械生活》等電影配樂，被譽為簡約主義風格代表人物之一；後者則是被許多樂迷奉為傳奇民謠詩人的加拿大加拿大唱作歌手。《渴望之書》是兩位音樂巨匠跨界之作，格拉斯從科恩同名詩集中選出22首，加以配樂譜成音樂劇，對愛情、慾念以及其中深層渴望進行解讀。

這次是劇目首次在香港演出，導演賴恩慈與指揮家葉詠媛近年都在各自領域備受矚目，配以自由空間舞台，相信會與大師作品產生新的火花。

FKJ 2024 Live in Hong Kong宣傳圖

名稱：FKJ 2024 Live in Hong Kong

日期：5月29日

地點 : 亞洲國際博覽館11號展館



最後要介紹的則是法國音樂才子French Kiwi Juice（FKJ）音樂會，FKJ作品融合Jazz Fusion、Funk以及R&B等多種音樂風格，由於他精通多種樂器，在舞台上常以「一人樂隊」形式出現，一人彈奏著結他、電子琴及色士風，再配以人聲交替，在電音、藍調和流行音樂之間隨意切換。

FKJ首張專輯所有歌曲在Spotify上全部有過百萬次串流播放量，不少讀者可能曾聽過他與Masego合作曲目《Tadow》以及與其妻子 ((( O )))合作之《Ylang Ylang》。他的演出無論在亞洲、歐洲、澳洲、紐西蘭或美國都一票難求，更曾作為Headliner於去年三月Clockenflap登場，不知道他這次會為香港觀眾帶來怎樣的現場即興表演？