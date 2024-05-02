比起同頻道　頻率對上更重要？談或有療效的頻率音528hz｜林綸詩

蘇打綠有首歌叫《頻率》，應該是他們的歌曲之中，我最喜歡的十大之一。

文：林綸詩｜原題：現在唔興啱channel，講啱頻率frequency更重要!



//跳動的世界裡找你的頻率

靜止也不休息 抓住你的呼吸

我 再多說一句 猜你的回應//



近年，就有可「靜止」及「抓住你呼吸」的頻率，說的不是流行曲，而是據說有安撫，甚至醫療作用的528hz頻率。

無論是睡不著，還是要阻擋在工作時的噪音，或者有時要平伏心情，我都會找些輕音樂幫幫自己。在串流平台上，現在有很多選擇，白嘈音、自然環境聲、宗教頌經、又輕又慢的鋼琴聲、冥想音樂等等，都有同樣的鎮靜效果。而現在在流行大概是帶點新紀元風格的頻率音528hz，根據實驗證明，能令人更快入睡、修復細胞等等。頻率是什麼概念? 流行曲多數是440頻率，因為528hz的興起，又有人找了具528hz頻率的流行曲，簡直有一石二鳥的效果，例如The Beatles 的《Hey Jude》就是其一。

至於是否真有療效，大概因人而異，我就十分受落，且可以訓練到腦袋和心靈習慣馴服於這些音樂——助眠或平伏心情也好，可能就是科學家所言的心理作用而已，但身體受落，可以倚賴音樂和聲音，還是不錯吧?

日本電影《正慾》海報

香港將快上畫的日本電影《正慾》談及有戀水癖的人，他們特別喜歡流水聲。聲音對人的影響很大，有時候，我甚至覺得音樂比任何治療師更明白我和可以安撫到我。跳動的世界裡，希望大家也找到大家的頻率！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。