Airbnb將住宿體驗昇華至沉浸式夢想之旅　免費入住《UP》氣球小屋

【Airbnb/ UP/ 沖天救兵/ Pixar】動畫及電影打造的世界觀令影迷響往，不少主題樂園致力還原景觀，讓影迷們有親歷其境的體驗。但如果可以入住這些引人入勝的作品中的住宿，就能將遊樂體驗深化至生活體驗，真正地走入奇幻世界。出租住宿民宿平台Airbnb近年將著名的影視作品在現實中重塑，繼2021年打造出《寶貝智多星》的經典大宅、在《Barbie》真人版上映時於加州呈現粉紅主題的Barbie豪華大屋，還有去年精心製作的史力加家園，都令無數影迷趨之若騖，今年乘著Pixar著名動畫《UP》（沖天救兵）迎來15周年，於新墨西哥州重現出飄浮氣球屋，住客經過申請之後甚至可以免費入住。



圖片來源：Airbnb

去年Airbnb推出的史力加家園（圖片來源：Airbnb）

《UP》是一部產自2009年感動人心的作品，劇情講述一位老人Carl與童軍Russell前往南美冒險的故事，一老一幼在冒險過程中的心理變化富有深度，故事劇情豐富，視覺效果出眾，自上映以來得到極佳的評價，上映當年被國家評論協會和美國電影協會等評為2009年十大電影，甚至是繼《美女與野獸》之後第二部入圍最佳影片的動畫片，可見得作品不單只是一部輕鬆的動畫小品，目標受眾也並不只是小朋友，由於電影中出現了流產、主角喪偶等悲痛經歷，反而感動了不少成年的觀眾，當中角色的轉變令人得以重新審視自己，溫暖人心。

圖片來源：Airbnb

UP HOUSE室內環境及細節：

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故事中Carl為了實現亡妻的約定，利用大量氣球將房屋升空變成載具前往南美洲冒險，是次Airbnb選址美國新墨西哥州的阿比丘還原氣球小屋，雖然用上了多達8,000個氣球，不過實際上屋子的漂浮是透過起重方法，視覺效果還是非常震撼的。此外，一如既往盡量將場境一比一重現，屋子內的一切細節都被重塑出來，包括Carl與妻子的照片、Russell脹鼓鼓的背包、會說話的小狗德仔的床鋪、Carl常用的扶手椅、冒險書等等，忠實地捕捉和呈現電影中舒適的氛圍和異想天開的魅力。有別於Barbie大宅的粉色豪華、史力加的奇幻沼澤，是次的重點落在屋內細節以及冒險過程，正如Carl所說，他一生中最偉大的冒險都在屋內發生，因為最好的冒險就是與愛人待在一起。

圖片來源：Airbnb

UP HOUSE外觀及周圍環境：

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除了可以置身於極度像真的動畫小屋，還有一系列活動可以引領住客沉浸在電影之中，例如準備野餐工具、查看Carl的郵件，以至是到荒野遠足和沉浸在漫無邊際的星空之中，創作自己的冒險書並進行短途旅行，最後完成冒險任務獲得獲得少年荒野探險家徽章。另外一大特點是阿比丘的迷人景色，圍繞著紅色岩石，遠離大城市可以獲得心靈的平靜，是為探索大自然的絕佳環境，更有機會見到當地獨有的野生物種和鳥類。有興趣入住的朋友，可以在5月14日之前於平台填寫日期、住客人數（最多4人）以及分​​享想要入住的原因，最後會由平台審核並選擇幸運兒。

Airbnb於今年夏季有一連串的「Icon系列」活動，《UP》也是其中之一，其餘的活動包括以《變種特攻》大樓、《玩轉腦朋友》的大腦總部、意大利法拉利博物館、法國巴黎奧賽博物館等為目的地，當中還有機會參與2024年奧運會的開幕式。透過「Icon系列」希望營造全新的非凡體驗，結合音樂、影視、藝術、體育等領域，將想像中的世界化為現實，讓住宿體驗昇華至一場又一場的沉浸式夢想之旅。