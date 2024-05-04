YUMING STORIES｜《冬之終結》呈現基層雙職女性心聲｜湯禎兆專欄

《YUMING STORIES》第二話是改編柚木麻子的〈冬之終結〉，由麻生久美子任主角，人物設定上頗有心思，是基層女性族群的心曲。麻生久美子飾演的藤田，在超市毗鄰的食肆任職，是典型家庭及職場兩端分身不暇的雙職女性。加上孩子說話遲緩，丈夫又是典型的「廢佬」，所以生活早已筋疲力竭，逐漸演變成無力也恐懼與人溝通的閉鎖傾向。後來在職場遇上同輩的仙川，因一首松任谷由實的歌曲，令她興起想打破隔閡的衝動，在過程中反而令她結識了一夥在超市任職的女同流者（前田及定岡等），不經不覺之間其實早已從過去的繭居中走了出來重生。

文：湯禎兆｜原題：《冬之終結》的女流曲



《YUMMING STORIES》第二話《冬之終結》（劇照）

《YUMMING STORIES》第二話《冬之終結》（劇照）

我想起原先在向松任谷由實致敬的小說集《Yuming Tribute Stories》中，還有桐野夏生的參與。她的名作《ＯＵＴ主婦殺人事件》大抵就是〈冬之終結〉的黑色版本。但同樣予人共鳴的，就是一眾基層女性的鮮活心曲——桐野及柚木態上的差異，在於前者從同年齡層的主婦作歸類入手，從而帶出同輩共感；後者則故意在職場中揀選不同年齡層（由退學的女高中生到接近退休的女員工）及身份（正職VＳ兼職員工）的女性為對象，由此帶出無差別的女性心曲。當然各有風格及特色，而麻生久美子也從來沒有令我失望，演出同樣耀眼亮麗。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）