日本藝術家田島大介壓倒性細密線條　構建幻想都市｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星/日本】喜歡Cyberpunk元素的人，或許也會喜歡日本藝術家田島大介筆下無限延伸混凝土世界。他以超細密鋼筆線條，搭建看不見人類的虛擬都市。在他作品中，不難看見大家熟悉之香港、台灣等地建築風格，甚至能找到大量霓虹燈招牌，讓人想起《阿基拉》、《攻殼機動隊》等電影場景。



日本藝術家田島大介作品（田島大介Facebook）

日本藝術家田島大介作品（田島大介Facebook）

事實上，大友克洋《阿基拉》正是對田島大介影響最大的作品之一。田島1993年生於日本奈良，自小在一個淳樸鄉鎮中長大，童年主要娛樂之一便是看科幻動畫，這些作品描繪之亞洲都市風景成為他靈感來源。在其創作初期，就是從電影以及動畫中所得印象作為繪畫基礎。即使他後來多次到訪香港、台灣等地，也甚少對著照片繪畫，更多是從維基百科等網站閱讀文章進行聯想，精密構圖幾乎全是是源於想像。

日本藝術家田島大介作品（田島大介Facebook）

田島大介多是用漫畫鋼筆創作，在常用於建築草圖的肯特紙上，以壓倒性密度、多個透視點描繪高樓聳立景象。其作品中沒有任何人物元素，機械、建築成為畫面主角，觀眾以近乎鳥瞰角度審視巨大都市，視角冷漠抽離。由於作品非常精細，大型作品可以耗時數月，甚至有作品需時兩年，若等於一座大樓的建造時間。

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田島與香港淵源不淺，早在2017年就曾到香港辦個展，曾經和香港品牌Initial推出聯乘服裝，去年亦攜作品參加Art Central。他在訪問中表示，目前工作中心依然會放在亞洲市場，那或許將來仍有在香港看到其作品展出。若讀者對田島作品有興趣，不妨關注其社交媒體密切留意其創作動向。