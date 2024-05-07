《解剖台上的偶遇》反思日常　解剖現代人的惡夢與慾望｜何故專欄

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》（以下簡稱《解剖台上的偶遇》），以超現實主義探討「善」、「惡」和「愛」，借「人偶」來反思我們的日常生活，以及「人生」的定義。



《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報

《解剖台上的偶遇》是香港舞台劇獎及香港小劇場獎得奬導演陳恆輝繼《老婦還鄉記》和《安東尼亞陶的一生》後，再次以文學為基礎，包括洛特雷阿蒙（Comte de Lautréamont）的《馬爾多羅之歌》（Les Chants de Maldoror）、董啟章的《西西利亞》（收錄於《名字的玫瑰》）、澀澤龍彥的《玫瑰十字的象徵》、《夜行妖鬼篇》、《螞蟻傳說》、《解剖優雅的屍體》、以及愛倫・坡（Edgar Allan Poe）的《黑貓》、《金甲虫》等作品，配以尚・考克多（Jean Cocteau）的電影《詩人之血》（Le Sang d’un poète），以及漢斯‧貝爾默（Hans Bellmer）的「球體關節人偶」，結合神秘學、日本動漫和超現實主義，解剖現代人的惡夢與慾望，構建出一部華麗的魔幻成人童話。如果你喜歡《新世紀福音戰士》，將會有另一種特別的共鳴和趣味！

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《解剖台上的偶遇》由陳瑞如、周家輝、簡立強、賴五娘、阮煒楹、李耀祺、何瑞文和陳子豐主演，並且集體編作文本，故事講述患有怪病的會計師Y（李耀祺 飾）接受老闆谷先生（簡立強 飾）的邀請，成為他「兒子」航（阮煒楹 飾）的補習老師。由進入谷家開始，Y遇上一連串怪異事件：航竟然是陰陽人；失蹤了的黑貓竟然附身在谷太太（賴五娘 飾）身上；谷先生不只是一個製作人偶的痴漢，他竟然將大學同學龍先生（周家輝 飾）的愛人Nora（何瑞文 飾）製作成為人偶；谷先生另一大學同學Margaret（陳瑞如 飾）竟然是「女巫」，她開設了一間名為「蔓陀羅」的店，並且從谷家偷走了「人偶」Nora，改名為Cecilia；航竟然是奇怪宗教的「黑天使」，教主竟然是谷先生另一大學同學戴先生（陳子豐 飾），Y為了醫治怪病，成為了戴先生的信徒，更參與了跟世界末日有關的「節約計劃」⋯⋯

右為編劇導演陳恆輝（圖片來源：筆者）

《解剖台上的偶遇》以三首「歌」串連而成，分別是【貓與陰陽人之歌】、【人偶之歌】、以及【修羅之歌】，一如「愛麗絲劇場實驗室」過往的作品，不斷為觀眾帶來視覺和思想的衝擊！這次的舞台設計簡約，沒有任何道具或裝置，只有地板上的一個神秘符號，卻是暗藏玄機。「表演」在開場前的15分鐘已經開始，只剩下頭的龍先生，以及其他信眾打扮的角色，連同呼應劇情的電話錄音，揭開了玄之又玄的序幕，在「女巫」Margaret的瘋狂「宣言」引領下，一起嘲諷總是重覆犯錯的愚蠢人類、為了「愛」而出賣靈魂的愚蠢人類、像「人偶」一般難以分辨「善」和「惡」的愚蠢人類⋯⋯

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《解剖台上的偶遇》的一眾演員都有出色表現！陳瑞如繼續大放異彩，但相信可以更瘋癲；李耀祺由頭帶到尾，是本劇的MVP；阮煒楹是飾演「陰陽人」航的不二之選，她的「黑天使」造型令人眼前一亮（有趣的是，航的自我介紹，中文是「航海的航」，英文卻是「Hong of Hong Kong」）；周家輝比《老婦還鄉記》時有更多台詞，如果他的頭顱可以在舞台上飛起就更有趣；何瑞文和賴五娘，分別演活了「人偶」和「黑貓」；有頭髮的簡立強為觀眾帶來驚喜；陳子豐的教主卻略嫌不夠發揮。

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》海報（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《解剖台上的偶遇》的場刊，秉承「愛麗絲」的優良傳統，結集了演員們的導賞文章，讓觀眾可以從不同角度，更深入的了解此劇，以及演員們在籌備此劇的心路歷程，今次還有一張補元劇情的書籤，很有心思，值得一讚！據悉此劇將會由著名漫畫家利志達改編成為漫畫，令人熱切期待。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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