日本戰後藝術家工藤哲巳　「怪物創作」嶄新美學觀察世界啟發眾生

【日本藝術/ 工藤哲巳/ 展覽】天災人禍從未止息，極端氣候、戰火蔓延、貧窮饑荒，地球本有規律，人類的介入卻滋生出無數的問題，正在不斷地、迅速地汙染世界。這些問題並非一日之寒，早在上世紀已有藝術家深入探討問題，並透過創作讓大家進行反思。已故日本戰後藝術家工藤哲巳長達40年的創作生涯持續地探索人類的經驗與歷程，60年代正值日本戰敗復興，經濟快速增長卻伴隨著消費擴張、科技崛起帶來反面影響，他透過標誌性的「怪物式創作」，與大家一起探討殖民主義、種族主義、社會凝聚力及環境退化等主題。



工藤哲巳 © Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024 Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth

工藤哲巳1935年出生於日本大阪，早年與父親在青森生活，那時經歷了第二次世界大戰以及戰後美軍佔據時期。1954年就讀於東京藝術大，畢業後不久前往巴黎定居長達20年，雖然工藤視自己為西方的「觀察者」，作品主要探討歐洲人文主義中的政治、經濟與人類中心主義風氣，但年少時於日本的經歷卻也深深植根於他心中成為日後創作的根基。當時日本戰敗國的身分使不少年輕的日本人對政治感到疏離，而且抱有反戰、懷疑的態度，及後都能從其作品中看到。

《For Your Living Room - For Nostalgic Purpose》,1966（圖片來源：豪瑟沃斯香港／© Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024，Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth）

有別於很多留法的東方藝術家，工藤並沒有沉浸於歐洲藝術，反之是探討人類生存的問題，留心時事和世界的趨勢，例如科技化、大自然汙染甚至核能等議題。於60年代，他開始使用籠子這個元素，鳥籠作為日常物品卻具有深層意象，他認為人類像是寵物一樣被宏大的組織系統「餵養」、觀察或控制。他曾說過，其作品重點在於「觀察」：「我觀察你、觀察自己以及其他所有人，就像醫生觀察豚鼠一樣。」1966年的作品《為你的客廳而作——為了懷舊》中，籠子內爬滿了類似繭蛹與生殖器的形象，放在食物盛器內的並非食糧而是藥丸。籠子系列創造出不同世界，觀者可以將自己看成完整且複雜宇宙的一部分，自然、科技與人類相互影響，是為一個個「新生態」。

《Portrait of Artist, Buddha in Paris (Méditation entre futur programmé et mémoire enregistrée)》,1976（圖片來源：豪瑟沃斯香港／© Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024，Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth）

工藤使用生殖器的形象創作可以追溯到1962年，他曾於日本著名展覽「Yomiuri Independent」中以生殖器布滿東京大都會美術館展廳，震撼了當時的藝術圈。不過生殖器所表達的並非傳統父權、與性有關的題材，卻是將男性生殖器以「陽痿」姿態呈現，暗喻當時日本政府之無能。另一方面，生殖器亦代表了不能自制的繁殖、擴張以及慾望，最後指向物種因此墮落、滅亡。工藤的雕塑裝置結合手工藝、現成物，形態扭曲怪異又色彩鮮豔，形成一種嶄新的美學，這種「新生態」猶如污染的產物，預示著人類及世界會因汙染而深陷困境。

《Coelacanth》,1970（圖片來源：豪瑟沃斯香港／© Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024，Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth）

來到七、八十年代，工藤的作品趨向哲學與形而上學思想的探索，探討時間的延續、記憶與精神認同。同樣地以籠子表達，籠中出現人臉，有些會有第三隻眼，比喻為印度濕婆神，在印度哲學中「毀滅」有「再生」的含義，手持線束代表過去與現在，亦意指文化知識的發展與傳播之間的聯繫，可見於作品《藝術家的肖像，佛陀在巴黎（程序化的未來與被記錄的回憶之間的冥想）》以及《回憶與未來之間的冥想》中。另外，作品中亦時出有現塑料花，代表著生長與腐爛的自然過程，在時間中生命與自然循環的一部分。

《Meditation Between Memory and Future》,1978（圖片來源：豪瑟沃斯香港／© Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024，Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth）

工藤於日本藝術界有著舉足輕重的地位，其作品被廣泛收錄於眾多重要機構如日本青森美術館、法國巴黎龐畢度藝術中心、香港M+博物館、法國巴黎市立現代藝術博物館、日本東京都現代美術館、紐約現代藝術博物館等。在這個5月尾，將會舉行一場工藤哲巳在大中華地區的首場個展「工藤哲巳：籠子」（Tetsumi Kudo. Cages），展出他於60至80年代的重要作品，從中透視出藝術家對時間、自然與文化的獨到見解。

《Votre Portrait》,1974（圖片來源：豪瑟沃斯香港／© Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo / Artists Rights Society (ARS), NY /ADAGP Paris 2024，Courtesy Hiroko Kudo, the Estate of Tetsumi Kudo and Hauser & Wirth）

「工藤哲巳：籠子」展覽

展期：2024年5月31日至8月31日



地點：豪瑟沃斯香港（香港中環皇后大道中8號地面）

