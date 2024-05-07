廣告可以很有趣？看朝日廣告賞入圍作如何玩轉寶礦力、富士急命題

【日本設計/廣告設計】「朝日廣告賞」1952年由朝日新聞廣告部創立，從昭和時代開始便是日本創意行業指標之一。大獎由「一般徵集」、「廣告主參加部」以及「朝日新聞讀者賞」三個界別組成，前兩個獎項由淺葉克己以及葛西薫等知名設計師組成之評審團選出，但後者則公開讓讀者投票從所有入圍作品中選出。



其中「一般徵集」沒有年齡限制，任何人都可以參考各公司要求自由發揮，基本上大多是還沒有被刊登的創意點子，多年來吸引眾多民間高手參加，絕對值得一看，在明日截止投票之前，讓我們一同看看今年精彩入圍作品！

2023「朝日廣告賞」入圍寶礦力水特廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

寶礦力廣告一直以青春活力聞名，這次寶礦力水特要求參加者「表達品牌隨著高中生夢想而發展，請展示他們擁有之無限可能性。」一般來說，首先想到可能便是高中生揮灑汗水模樣，但這份入圍廣告則反其道而行，請來一群長者來運動，不僅有人組成老年足球隊，也有人衝浪、打乒乓球，廣告內寫著「這個國家的青春很長」。只要積極動起來，步入老年也能擁有無限可能性，何嘗不是一種青春的體現呢？

2023「朝日廣告賞」入圍新潮社廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

2023「朝日廣告賞」入圍新潮社廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

接下來想介紹的是兩則以出版社新潮社主題廣告，企業希望能透過廣告向年輕一代傳達「通過讀書體驗未知世同，但表達方式同樣有趣。日本不少家庭為了記錄小孩成長，都會在家中記下他們不同時期身高界的魅力」。兩份參與作品重點稍有不同，上方參選作品不以數值表達身高，反而以不同時期讀過書籍表達成長主題；下方作品重心則放在「體驗世界」，《海邊的卡夫卡》《人間失格》《雪國》等書目在護照上留下「入境印章」，每讀一本書，讀者就能進入一個新的國度。

2023「朝日廣告賞」入圍講談社廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

另一份出版社主題廣告同樣有趣，講談社所給出課題是展示「書本的魔力」。這份參選作品中一名女生身穿銀行制服，偷偷在桌子下讀書，配文寫道「她現在正在搶劫銀行」，女生不惜成為「薪水小偷」都要繼續看書，簡潔有力。

2023「朝日廣告賞」入圍富士急樂園廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

這份富士急樂園廣告亦相當引人矚目，班級合照竟然除了班主任無人出席，照片上留下一句「老師，對不起」，看來全員在樂園流連忘返。

2023「朝日廣告賞」入圍《地球步方》廣告作品（「朝日廣告賞」網站）

最後想介紹的是日本旅行叢書《地球步方》廣告。這份廣告中，設計師將所有可以搞砸旅行的情況羅列出來，譬如沒有預約所以吃不上飯、一張照片都沒有拍、完全吃不到當地名物、沒有事前調查遇上以外情況等等，但最後卻配文「即使如此，也是一次好旅行」，充分展示旅行魅力。

其他入圍精彩作品——

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「朝日新聞讀者賞」到明日日本時間10時（即香港時間9時）便截止投票，在此之前，不妨把握最後機會選出你最愛作品。