綾辻行人《十角館的殺人》真人版　何以雷聲大雨點小？｜湯禎兆

２４年春季日劇中，不少推理小說迷均滿有期待，因為綾辻行人的「神作」《十角館的殺人》在刊行３６年後，終於拍成真人版。只不過雷聲大雨點小的反應瞬間湧現，我看過後也覺得合情合理，內容基本上不過搬字過紙。媒體有傳此乃「館系列」會否拍下去的試金石，由衷而言我認為機會也可能直接受到影響。

文：湯禎兆｜原題：十角館的敗興



《十角館的殺人》

當然，推理小說迷的憧憬絕對心知肚明，何況《十角館的殺人》的本事，本來就是由著名的京都大學推理小說研究會作為原型建構而成，當年一時無兩人才濟濟的盛況（綾辻行人、小野不由美、我孫子武丸及法月綸太郎等），又怎樣不教人充滿幻想？

《十角館的殺人》書封

只不過如果由我說一句心底話，私底下覺得選拍《十角館的殺人》作為「館系列」的試探作是一個錯誤的決定？何以言之？有看過原著的讀者應該都知道，《十角館的殺人》絕對是一本過譽的作品，尤其是背負了「新本格派」之名，其實均不過屬一場敘述詭計的練習遊戲。全書八成篇幅都不過在故弄玄虛，作者不過在最後八分一左右的章節，牽強地用兇手的內心獨白交代一切的來龍去脈。更為甚者，對比「館系列」的其他作品，「十角館」的結構同樣沒有特別功能，簡言之掩卷後讀者覺得受騙的成分機會頗大，所以以此來投石探路，極有可能落得此路不通的下場（在「館系列」中，個人認為《殺人時計館》遠遠較《十角館的殺人》出色得多）。

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