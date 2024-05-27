對稱食物中發掘超現實面孔　攝影藝術家梁大偉另類視角看萬千世界

【專訪】炸蒜片像水牛、棉花糖似毒蛇，攝影藝術家梁大偉（David Leung）從日常照片中看到的景象，似乎與他人不太一樣。他以「空想性錯視」為主軸，將食物和風景照片後製成對稱影像，從中看到隱藏其中超現實面孔，以另類視角發掘事物生命力。



這次他辦個人展《見餐不是餐：see food NOT see food》展出五個不同主題系列，共22幅全新作品。趁這次機會，我們特別邀請David為我們解釋作品背後理念，也一探其創作過程。



攝影藝術家梁大偉個人展《見餐不是餐：see food NOT see food》將展出五個不同主題系列，共22幅全新作品（圖片來源：海港城）

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最初你是怎樣接觸到「空想性錯視」這個概念？為什麼會選擇用食物作為創作媒介？

DL：事緣有一天，我在澳洲度假時，隨意在社交媒體上發了一張雲的照片。 很多人在其中看到不同形狀，然後發短訊給我，這激發了我的好奇心。於是我著手在網上進行研究，了解到「空想性錯視」這個有趣現象。

「空想性錯視」每天都在發生，但我們通常只有在偶然下，或足夠仔細地觀察才可能會找到它。 攝影藝術家梁大偉

梁大偉「Beasts from Feasts」系列作品《Garlic》（圖片來源：海港城）

選擇用食物作為創作媒介，對我來說是自然而然，因為我在餐飲集團擔任品牌及概念總監，經常有機會接觸餐廳及廚師， 個人也有興趣拍攝美食。當我偶然發現「空想性錯視」這種現象時，心想何不將兩件事拼在一起？於是我重新瀏覽以前的食物照片收藏（達數萬張），在其中發現了有趣面孔，然後廣泛網上搜索，想看看是否有其他人在這個方向上創作，幸運地沒有找到任何類似影像。 希望我是第一個將錯視和美食攝影結合起來，創造這種獨特視覺風格的藝術家。

一般來說你創作靈感是來自哪裏？會從特定場景或是食物中得到靈感嗎？有沒有哪位藝術家或是攝影師對你的創作風格有較大影響？

DL：很多藝術家都會說靈感是從生活中發掘，但我覺得我創作可能相反，是從生活中看不見的範圍中尋找。雖然我也是日常食物影像中開始創作，但卻是從中找尋從來未見過異常影像。 我覺得影響我最大藝術家是超現實派Salvador Dali, 而攝影師來說我最喜歡則是何藩的構圖觸覺。

梁大偉「Beasts from Feasts」系列作品《Uni Pasta》（圖片來源：海港城）

創作過程通常如何？從構思到完成一幅作品需要多長時間呢？

DL：基本上我創作過程都在腦海中發生，在餐廳或街頭享受美食同時拍攝照片，無需繁複燈光佈置或道具，只專注定格佳餚最美味一刻，其後透過空想性錯視，審視拍攝的照片，試圖在其中找到隱藏面孔，以對稱形式重新呈現。 注重的反而是直覺，並不是用構思去一步一步完成。

梁大偉「Beasts from Feasts」系列作品《yimdoksin》（圖片來源：海港城）

有趣的是，這全部純粹是巧合，因為我沒有要求廚師做出帶有眼睛或鼻子的菜式，也沒有使用Photoshop來修改面部特徵， 只是用了對稱效果加強感覺。另外，創作過程中最享受當然是品嚐食物一刻。完成一幅作品所需時間可長可短，曾經試過有一幅定製作品，需要到客戶餐廳整整吃三天，拍超過四百張照片，才找到一至兩個面孔。

在處理《Beasts From Feasts》系列食物圖片時有沒有參考已有生物？

DL：這是個長期系列，因為我希望將來別人看見這些照片及影像，能認得出是我作品。至於創作時有沒有參考其他生物? 完全沒有，這正是有趣之處。 所有面孔均是偶然地發現，每個表情和形態都可以不一樣，每個人也可能看出不同細節，例如我覺得是眼睛的部位，你可能覺得是耳朵。

《Camera Eats First》是由你處理其他人所拍攝美食照片，挑選食物圖片素材時，有沒有什麼要點？

梁大偉作品《Camera Eats First》（圖片來源：海港城）

DL：在今次這個系列中參賽者總共180幅相片，當然首先我會挑選攝影技巧比較好的，例如構圖、燈光、立體感，而最重要就是食物「美味感覺」。然後我自己再發掘可行性照片。今次從眾多參賽者中幸運地選擇到其中一幅，利用別人拍攝的照片做創作也是多年來第一次。

《OFF MENU》是由你和李純恩聯手創作而成，當時為什麼會邀請他跟你一起合作呢？他在你作品一旁寫下有關食物和作品的故事，兩人有討論過要選什麼食物來作拍攝嗎？

梁大偉與李純恩合作作品《Off Menu》（圖片來源：海港城）

DL：李純恩先生是我非常敬佩的一位畫家朋友，我們興趣非常相似（食物、旅行、藝術、攝影），我非常感激能有這次「四手合作」。《Off Menu》是我的一張照片與李純恩標誌性書法結合呈現，各自藝術表達和諧融合，令人著迷。至於從眾多幅作品中選擇這一張，是因為油條本身就是漢民族代表性食品，而李純恩許多水彩畫作均描繪亞洲佳餚，我們兩個都覺得非常配合。

至於《Art Jamming》則是你和果醬匠人Wilson Fok的合作，作品由你親自擺盤拍攝，過程中遇到過挑戰嗎？

DL：其實所謂親自擺盤，是我用Wilson的果醬當做我多天早餐食材。而由於果醬食法沒有特別使用其他材料配合，所拍攝照片確實也比較多，因為其他系列作品可以透過不同擺盤，或是實驗不同材料、形態、體積，但果醬就只是隨意地塗上麵包。

往後還有其他跨界合作計畫嗎？有沒有哪種材質或是素材想嘗試？

DL：經過今次跨界合作嘗試，我覺得將來絕對有更多可能性與其他人合作。我心目中有想象過，如果以後可以將這些奇異又有趣臉孔動畫化，將會有很特別效果。當系列到達某個數量後，或許可以選出不同角色放到一個完整故事中。

梁大偉《見餐不是餐：see food NOT see food》展覽現場（圖片來源：海港城）

個人來說，最終極希望是世界各地不同餐廳都邀請我，尋找他們菜單裏的Beasts From Feasts，創造出一個「世界系列」。

【展覽詳情】

名稱：梁大偉個人作品展《見餐不是餐：see food NOT see food》

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

日期：即日至6月16日

