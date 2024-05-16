當九龍城寨混雜著風的形狀　讓一切沒定案｜歌曲心頭好｜林綸詩

電影《九龍城寨》票房大收，我最喜歡最後的日常片段——片尾曲《風的形狀》配上香港城市風景，雜貨舖的糖果、街邊乘涼的嬸嬸、制水時排隊的居民……城寨是香港縮影，當年這個城市龍蛇混雜，城寨是三不管，是行遲幾步的香港，是最亂和不明的縮影，而如今竟成為某一種理想香港的想像。

文：林綸詩｜原題：當九龍城寨混雜著廣東風的形狀讓一切沒定案



《九龍城寨之圍城》劇照

電影用了幾首流行曲，都係有歌詞的廣東歌，甚有舊港產片作法之趣味。電影頭場是舞池配上當年大熱流行曲《跳舞街》（陳慧嫻，1986） 。Disco關上大門，搖身一變成了非法打鬥場，歌曲與囂鬧扭成一團，故事就以混和亂來展開。「明日似在遙遠 世間正在轉」。

故事中段反派闖入城寨，奸角王九唱《Monica》（張國榮，1984），邊叫囂邊橫行無忌，電影卻配上卡拉OK式的歌詞，他代入張國榮唱歌，（據說原著作者非常喜歡哥哥，主幹人物龍捲風也是以張國榮做藍本。龍捲風是革命成功者，奪得城寨後也盡心盡力照顧寨成裡的人。）王九大吼著「誰能代替你地位」，亦預示著寨主易手，與歌曲本身形成反差。

電影最尾一切似乎塵埃落定，卻仍面對著城寨將拆、香港會變的未知之數，配樂響起是現代流行曲《風的形狀》（岑寧兒，2023）。以過去交織現在，流行文本裡的香港故事重疊在一起……

「為了找人生 不同形狀

未知的 放手去擁抱一趟

換個比回憶廣闊的視角

乘著那風的幻想

離別的故事 散落途上

凝望那天高地廣

沿路寫下我」



電影由林峯領銜主演，飾演男主角陳洛軍。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

主角陳洛軍是流徙的孩子，無論多遠，卻歸來了。經歷過求生、被救，到最後代人復仇、救人。上一代的革命，令他們付出沉重代價，新一代沒有延續仇恨，只求撥亂反正，紮根自處。電影以老土的一句「我信有啲野唔會變」作結，為變得更快更狠的當下來個定調。電影在回顧香港精神時，用主角一句展現希望，城市風景會變，但人和人心，可以不變

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

