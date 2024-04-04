蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會——思念的詩意｜歌曲心頭好｜林綸詩

蘇打錄出《秋: 故事》那一年，2013年，一個很親近的人剛剛離開了，我把一切思念寄托在這張專輯的歌曲。當中最深刻自然是最直接淺白的《我好想你》、最隱約淡雅的《說了再見以後》……

文：林綸詩｜題：蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會——思念的詩意



蘇打綠香港演唱會現場（圖片來源：蘇打綠aka魚丁糸 Facebook）

然後上星期，我終於看了第一次的蘇打綠音樂會，雖然四季主題不太明顯，但到秋的環節，整個人都像當機了，2013年的回憶全都回來了。青峰在畫板上寫著「愁」字。然後唱：

//愁到底是什麼？ 楊花雨落。

是三千丈黑髮，逼成枯柳。

是凋謝的花瓣，念舊的蜂。

是往日的歡活，又來折磨。

你會不會剪去，黃了的回憶？

丈量我離情，拉長十多里。

芳草無盡，曾經相看兩不膩，

如今花無語，飛過鞦韆去，道別的你。//



蘇打綠香港演唱會現場（圖片來源：蘇打綠aka魚丁糸 Facebook）

我那時候常常用台灣流行曲去學普通話，先是五月天和周杰倫，然後便是蘇打綠。這首除了是普通話練習範文，更是新詩範文，充滿愁緒的思念，可以怎樣寫出來，以大自然來代表，以距離去代言，極其揪心。加上自身對他人的思念和愁緒，覺得幸好《說了再見以後》出現了，否則無從發洩及寄情的思念，該何去何從?

蘇打綠香港演唱會（FB@蘇打綠）

每一首歌，首先是創作人的故事，然後就是聽者的故事，而現場的音樂會，把大家的回憶全都疊在一起，令紅館變成一個能量場，能量大得如宗教場所。蘇打綠的感染力當然是預期之內 (實力太強，每個人也不用warm up，樂器聲帶舞步全都可以立即投入，簡直是天才X 5)，但當青峰的聲線和筆跡勾劃這首歌的前奏，近乎半清唱地把一聲不響的大家帶進完整的編曲，我實在不得不驚歎: 真是一個人生裡不能沒有的體驗！（

專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

