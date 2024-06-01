《鬼滅之刃》新一季熱潮減退　打鬥巧思不再文本亦欠深度｜湯禎兆

《鬼滅之刃》新一季的〈柱訓練篇〉啟播，但無聲無息的程度，與數年前的鬼滅熱潮，可謂構成極大反差（其實上一季的〈刀匠村篇〉已如是），當中的迅速退潮現象，也頗值得反思一下引以為鑑。

文：湯禎兆｜原題：鬼滅的無聲消逝



《鬼滅之刃》新一季的〈柱訓練篇〉上月啟播（海報）

當年《鬼滅之刃》大賣，有人從不少外在因素來加以析說，如原作背景為明治入大正的次年，與現實中由平成轉令和為第二年相同，也是新形態社會降臨云云。更為甚者，亦有把新冠肺炎構成的大恐慌，與鬼滅＝疫情大流行予以等同，描述為擊中人心深處理解。無論如何，那都是一時之言，而且也外在於《鬼滅之刃》的文本，反而我想提出的是它內在的崩壞才是真正「鬼滅」的因由。

《鬼滅之刃》新一季〈柱訓練篇〉劇照

事實上，由《遊廓篇》開始，《鬼滅之刃》的打鬥場面可講幾成強弩之末，不斷以高密集的動作來填滿空間，反而仔細營造不同獨特形態的巧思早已不存。更為甚者，正如《鬼滅的日本史》中所云，《《鬼滅之刃》中的鬼本來也是人，其實正是法外之民，是社會上的受欺壓的弱勢社群，心有不甘才怨念化成鬼向人復仇。但與此同時，鬼殺隊也「不遑多讓」，也是「牆外人」的身份，並非隸屬於主流的群體社會，如刀匠的製鐵人，又或是各柱中的異人（孤兒、盲人及肌肉女等）。《鬼滅之刃》其實是「當不了人的＝鬼」對同樣也是異人的「近鬼存在」的鬼殺隊之戰，此所以炭治郎對不少被殺的十二鬼月予以同情，因由正好有以上的牽連。

《鬼滅之刃》新一季〈柱訓練篇〉劇照

這一點正是文本潛藏且可深度發展的內涵，可是一直也沒有進一步探討，而愈置之不理，反而愈構成反諷——既然大家都是天涯淪落人，為何要成為你死我亡的對手？尤其是鬼殺隊為何要為排斥自己的日常社會秩序服務，就更加疑團益大。從漫畫內容來看，剩下來最誘人的也只有「無限城」中的最終死戰，唯有看看到時可否再催升人氣吧！

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