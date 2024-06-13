從陳奕迅「奴隸獸」到陳松齡《小白船》　談那些年的兒歌｜林綸詩

不知道現在的小孩子還有沒有聽兒歌，不是BB歌那種，而是卡通片配樂，或是像童謠那種? 我的孩子在整個小學裡，都是聽spotify和youtube的外國流行曲，因為都不太看電視 (常規的電視節目)，而網絡上有不少選擇 (一班小學雞竟然會當《沖遊泰國》主題曲是他們的共同歌曲，無語)。有了互聯網之後，孩子們都更自主，但我這些大人總會以自己的經歷來看他們的不足，沒有了經歷兒歌階段的孩子，直接進入成人流行曲的他們，會否錯過些什麼？

文：林綸詩｜原題：那些年的兒歌



曾讀過一個人類學家的看法，說孩子不應該過早穿「大人服飾」，即女的高踭鞋、男的穿窿牛仔褲等等，因為孩子需要一步一步來，而成人的衣裳應該經歷了「成人」的儀式後再穿的。歷史以來，各民族都有成人禮，現今社會裡，成人禮大概是擁有互聯網的便捷——智能手機吧?沒經歷過零選擇的沉悶，直接跳到花花世界，少了點童真呢。

不要少看兒歌，兒歌也是很難寫的，劉以達說過他的第一首作品其實是兒歌，也考起這位音樂迷。但回想九十至零零年代的兒歌，實在寫得不差。陳奕迅的「奴隸獸」（編按：《超人迪加》主題曲全名為《超人的主題曲》）、歐倩兒的《問題天天都多》，今天的三十後都可以唱得郎郎上口。我小時候和妹妹迷上各種兒歌，臨睡前我們會玩兒歌接龍遊戲，輪流唱出不同兒歌的副歌，唱到沒歌的就為之輸。我記得當年十首有八首都是陳松齡包辦。我最喜歡的一首也並非最愛的卡通主題曲，而是《小白船》，有點似《三人行》的天馬行空，但算是最早入腦的中文新詩。

雲像小白船

我喜歡仰望求乘座這條船去闖星河夢鄉橋樣似彩虹

掛於天上船在那橋低過

每種色彩都染上



兒歌網站pazu.com（網頁截圖）

中一那年，發現有個香港人集合所有兒歌放到一個網頁，就是 pazu.com。Pazu是當年《天空之城》的主角名稱，是那個時候香港孩子最喜歡的宮崎駿的動畫。這個有著異國情調的名字，卻是紀錄著最流行的兒歌，我雖已是中學生，但對這個網站十分熱愛，常常在上面看歌詞。這個Pazu後來也成為旅遊文化的KOL/寫作人呢。

一切都已經是廿年前的事了。希望兒歌不止是哄小孩睡覺、讓小朋友學語言的存在。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

