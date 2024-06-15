木村拓哉幾乎無可匹敵拍檔　與天海祐希合作或有突破？｜湯禎兆

今季焦點當然在木村掛帥的《橋》（編按：全名為《Believe－為你架起的橋樑－》）上，只不過在看劇之前，我反而被一則花邊新聞吸引——話說木村太工藤靜香是醋罈子，之前木村與綾瀨遙合拍電影《傳奇與蝴蝶（THE LEGEND & BUTTERFLY）》，就已經需要在現場督工，以防兩人因多次合作而擦出愛火花。據說今次的《橋》，因為選角上用了天海祐希為木村太太，因而令工藤靜香大感放心云云，可以回家專心做賢妻良母。

文：湯禎兆｜原題： 木村的另一半



木村拓哉的新劇《Believe－為你架起的橋樑－》

木村從影數十年，貴為超時空男一，和他合作過的女星固然數不勝數。但由衷而言，留下印象的匹敵演出可謂幾呈真空狀態，此所以我一直認為即使不計以上的場外滋擾，木村銀幕上的另一半，我從來認為是豬頭骨——雞肋雞肋，食之無味也。

很多人都會提及松隆子作為木村的最佳夥伴，不過事實上當年松隆子仍年紀尚輕，此所以《戀愛世紀》又或是《律政英雄》都只不過是陪襯角色——試想想在近年日劇《四重奏》、《開關SＷＩＴＣＨ》及《大豆田永久子與三個前夫》等的演出，就可知道她可以如何光芒四射。事實上，以她為例也不公平，因為病源在於所有木村劇的焦點，根本任何設計均以他為重心，女主角的存在全皆可有可無——即使有演技天后級人馬相伴（如滿島光及鈴木京香等），絕對也無補於事。

木村拓哉與天海祐希新劇《Believe－為你架起的橋樑－》劇照

反而今次《橋》的組合令我有所期待，因為天海祐希場內場外的超然地位，絕對可以採用「無視式」的演法，把木村當透明觀，隨時可帶來新鮮的驚喜呢！

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