英國攝影大師毫不留情快門　拍下酒癮父親與暴力傾向母親不堪場景

撰文：moom bookshop
出版：更新：

「Ray 和 Liz 的生活沒有形狀可言，除非是飲酒和爭吵的機會到來，他們從未在某個固定的時間醒來。......如今，Jason 依然經常對我說：『統計上來講，我們這樣的人現在不是罪犯，也應該成了流浪漢。』」——Richard Billingham
文：moom bookshop｜圖片來源：Richard Billingham《Ray's a Laugh》

Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）
Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）

英國攝影大師 Richard Billingham 和他的兄弟 Jason 自小飽受資源的匱乏與家庭的困擾——父親 Ray 酒精成癮無法自拔，母親 Liz 更有暴力傾向——童年在伴隨著種種光怪陸離，如今看來個個屬於家暴案件的故事中成長。

Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）
Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）

困窘的經歷內化為他的創作動機，起初用於繪畫參考的家庭快照更於 1996 年在《Ray's a Laugh》中集結成冊，不僅在英國攝影界引起巨大迴響並成為 Young British Artists（英國青年藝術家）的核心代表作品，也就此奠定了 Richard 在當代藝術領域的不朽地位。

Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）
Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）

Richard Billingham 的鏡頭毫不留情，如同命運待其淺薄至極，鋒利的快門切下無數私密且近距離，甚至有些過度曝光的不堪場景——酒醉失神的父親、飽受肥胖困擾的母親還有骯髒凌亂的公寓，恍若身臨其境的荒唐既是攝影師的生命記憶，幽曖中也彷彿看見了英國新保守主義時期，被資本巨獸拋下的邊緣群體。然而縱使一切紛亂無序，那段往日仍有一縷陽光，輕輕照亮著破碎的日常。

Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）
Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）

2018 年，Richard Billingham 親自將《Ray's a Laugh》編導為電影《屋簷下的記憶》(Ray & Liz) 並斬獲多項大獎，英國出版社 MACK 榮幸邀請到身份已截然不同的 Richard 再次審視這段過去。全新版本的《Ray's a Laugh》以導演視角重新編排了照片順序，也加入了攝影師以往從未曝光的多幅作品，提供讀者嶄新之閱讀體驗。

Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）
Richard Billingham《Ray's a Laugh》（圖片來源：https://moom.cat/l/aqU7Tj）

「回想起這傷感的一切，我其實不怪罪他們。」Richard Billingham 說。「我原本想創作一些動人的繪畫，表現這一切悲劇。通過分享作品的真正主題，我可以坦誠地談論家庭，從而自然地與人建立聯繫，這對我來說是一種解脫。自那以後，我拍攝這些照片不再是為了繪畫的參考，而是為了更充分地理解自己和他們。」

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。)

尋書地圖——

延伸閱讀——

全球暖化｜攝影師深入格陵蘭島　淒美視角講述融冰後雪橇犬命運

+11

老佛爺生前13間宅院巡禮　風格各異從Art Deco公寓到法式鄉間小屋

+22
攝影師足跡遍及以色列、伊拉克與烏克蘭　記錄因失去家園難民群像都市發展對人們造成什麼影響？走進塞爾維亞粗獷主義建築一探日常土耳其攝影大師 Ara Güler恢宏黑白敘事　記錄伊斯坦堡流水年華美食配槍械、咖啡佐坦克　俄羅斯攝影師揭開「軍武展覽」神秘面紗建築型態和政治時勢息息相關？從南斯拉夫粗獷主義紀念碑說起一天內攻頂白朗峰繞回羅馬競技場不是夢？攝影師玩味拍攝微縮樂園
藝術創作
書籍介紹
攝影
攝影
攝影紀實