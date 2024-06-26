法國百年經典服飾亞洲首亮相　從奢華禮服到貼身內衣一睹跨代風華

【展覽/服飾/法國】無論是看《瑪麗皇后》抑或是《EMMA：上流貴族》等歐美歷史電影，目光都容易被各種雍容華貴服飾所吸引，可能是女士篷起的裙擺，又或是隱約反射晚會燭光的男士外套，從材質、剪裁到裝飾細節都別有講究。



這次香港故宮文化博物館與與巴黎裝飾藝術博物館聯合舉辦「法國百年時尚」展覽，展出蓋近 400 件十八世紀末至二十世紀初華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾，此次展覽幾乎所有展品均首次在亞洲展出，部分更從未在法國以外展出。



「法國百年時尚」展覽現場圖（香港故宮文化博物館）

「法國百年時尚」按時序回顧1770至1910年代法國男女服飾歷史，一共分為五個單元，分別展出各時代最具代表性服飾，闡釋社會、文化和技術因素如何影響時裝潮流演進。展覽以十八世紀法國宮廷奢華禮服、瑰麗珠寶及配飾開場。當時法國品味主導整個歐洲，宮廷男女所穿戴服飾，展現各自等級和地位。

由鯨骨製成之緊身胸衣（香港故宮文化博物館）

宮廷男裝上有大量精細刺繡工藝，至於當時流行女裝，通常是柔和淺淡粉彩色，飾有蕾絲、絲帶，甚至花卉。放在展區入口的男女禮服均值得一看，女士裙裝是經典禮服外袍、半身裙、三角胸衣三件套，而男士禮服套裝更能看到細碎玻璃點綴，相當精緻。而要塑造裙裝輪廓，女士則必須穿上各式內襯，第一部分展區能看到由鯨骨製成之緊身胸衣，剪裁特別。

新古典主義裙裝多是高腰設計，由於布料是透視設計，裙裝必須配以內襯裙（香港故宮文化博物館）

第二部分展示拿破崙稱帝後流行之新古典主義服飾，女士裙裝設計多是高腰連身裙，展區配以《EMMA：上流貴族》片段播放，讓大家看到這些裙裝動態模樣。而後來路易十八登上王位，浪漫主義成為主流，裙裝流行大型泡泡袖以及緊身胸衣，也同樣在展覽展出。

「鋼箍裙撐」為法國十九世紀創新發明（香港故宮文化博物館）

「高級時裝訂製之父」查爾斯．弗雷德里克．沃斯作品（香港故宮文化博物館）

後期巴黎經濟發展蓬勃，電燈廣泛使用讓該地有「光之城」美譽，科技發展也改變時裝發展，譬如新穎「鋼箍裙撐」大大減輕了裙子重量，新發明合成染料則使女裝的色彩更加鮮艷亮麗。到1860至1880年間，法國對外貿易激增，不少上流女性對時裝產生巨大需求，她們每天需要數次更換服裝和 配飾，來配合不同社交活動，「高級時裝訂製」也就誕於此時期。查爾斯．弗雷德里克．沃斯設計在當時最受青睞，歐洲王室成員和歐美社會名流都是其忠實客戶，他其中一件佈滿刺繡圖案的華麗晚禮服將於展覽展出。

「法國百年時尚」也展示不少歷史男裝設計，以往在法國巴黎也甚少展出（香港故宮文化博物館）

最後一部分則是來到二十世紀初期，由於科技快速發展，人們開始擺脫傳統規範的束縛，男士在白天會穿三件套禮服，在晚上則着燕尾服，女性地位亦有改善，體現在襯衫、裙子和夾克等衣著打扮之上。

內衣為展覽精華看點之一

內衣是展覽重要元素，貫穿不同單元，包括十八世紀宮廷女性緊身胸衣和裙撐；而十九世紀中葉風靡法國乃至整個歐洲的鐘形裙撐，從內部撐起長裙體積，誇張地重塑女性線條；在 1865 年至 1866 年間裙撐設計擴展至最大尺寸，甚至令女性難以通過狹窄門框。緊身胸衣象徵華麗背後伴隨痛苦，為免昏厥，她們會隨身佩戴香料盒，透過其散發氣味來提神──此為時尚潮流催生出新穎配飾的例子。二十世紀初，緊身胸衣淡出時尚舞台，由1905年左右面世的胸圍取而代之。

不同展區配以經典電影片段（香港故宮文化博物館）

展廳多處放映包括《EMMA：上流貴族》、《時光倒流七十年》及《叛逆激情——她與戴安娜 的命運》等不同時期西方經典電影節選，活現歷史服飾，展示它們穿着場合。展覽亦透過多媒體技術，輔助訪客了解這百年間，內衣、服裝與身形密不可分關係及其演變過程。展覽最後部分設置試身室主題互動學習長廊，訪客能夠虛擬「試穿」 各種設計法國宮廷服裝和配飾，並學習法國時尚演變的有趣知識。

【展覽詳情】

名稱：法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910 年

地點：香港故宮文化博物館展廳 9

日期：即日至10月14日

