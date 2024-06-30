三度公演《風雲》舞劇多重的感官震撼　一遇舞團便化龍｜何故專欄

香港舞蹈團2024/25年度舞季以「傳承・邁進」為主題，將會於2025年2月第三度公演《風雲》舞劇！



《風雲》舞劇改編自馬榮成的同名漫畫，是首部改編自香港漫畫的舞劇，由原作者馬榮成擔任藝術指導，香港舞蹈團藝術總監楊雲濤導演及編舞，冼振東劇本改編，2014年首度公演好評如潮，其後於2016年載譽而歸，來年第三度搬上舞台，將會移師西九文化區戲曲中心，令人熱切期待。



圖片來源：香港舞蹈團

在此特別分享當年香港舞蹈團邀約為《風雲》舞劇撰寫的導讀文章，為是次重演預熱。

《風雲》豈是池中物，一遇舞團便化龍！

「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍。」──據說這是馬榮成（馬Sir）在年近三十時，外號「董半仙」的術數大師董慕節對他的鐵板神數命書批句，馬Sir對此非常重視，他在創立「天下出版社」後的代表作品，就命名為《風雲》，主角分別是聶風和步驚雲，但其實還有一個很重要的角色──聶風和步驚雲的師傅，天下會會長──雄霸。

圖片來源：香港舞蹈團

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1989年，馬Sir自立門戶，開始連載《風雲》時，借神相泥菩薩之口，以「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍。九霄龍吟驚天變，風雲際會淺水游。」概括了雄霸一生的命運。前二句代表雄霸上半生的霸業得力於聶風和步驚雲的幫助，後二句卻是預言雄霸因為風雲而招致失敗，正所謂：成也風雲，敗也風雲。《風雲》第一部前半段，正是聶風和步驚雲對抗雄霸的傳奇，恩怨情仇之間，角色形象鮮明，劇情緊張刺激，打鬥激烈精彩，畫功精緻且別樹一幟，配合香港漫畫界當時的風風雨雨，交織出一部充滿話題性的高水平港漫經典。

圖片來源：香港舞蹈團

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馬Sir的成名作《中華英雄》，以清末民初為背景，主角華英雄本是一個被「賣豬仔」到美國的落難窮小子，卻遇上一連串的奇遇，練得一身好武功，終於成為一代宗師，打敗了一眾美國和日本的高手，讓中國人吐氣揚眉。《風雲》卻是一個幻想式武俠故事系列，沒有明確的歷史背景，普遍認為故事疑似發生於中國的明朝，就像一般快意恩仇的武俠小說，起初的主線是「報仇」，其後風雲開始對抗外敵，包括第一部後半段的大奸角：東瀛無神絕宮的主人──絕無神、第二部的大奸角：二千年前為秦始皇出海尋找長生不老藥的「徐福」──帝釋天、第三部後的大奸角：「千秋大劫」的關鍵人物──大當家。某程度上，《風雲》在主題上延續了《中華英雄》的民族矛盾，可以被譽為充滿愛國情懷的次文化作品。

圖片來源：香港舞蹈團

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有趣的是，馬Sir的故事內盡見日本奸邪，本人卻對日本情有獨鍾，他當年融會貫通了日本漫畫的優點，畫風有別於港漫的傳統陽剛味，故此從云云同期漫畫家中脫穎而出，畫出彩虹，華英雄以自創的「中華傲訣」跟日本劍客無敵決戰於美國自由神像的「約誓一戰」，堪稱港漫歷史中的經典對決！《風雲》面世後，一直稱霸港漫江湖，三部曲角色繁多，除了雄霸，始終以風雲最受歡迎，如此雙男主角模式，近年在電影和偶像劇非常流行，《風雲》乃是先驅之作，對往後的同類故事影響深遠。

圖片來源：香港舞蹈團

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連載25年，馬Sir毅然在2014年12月完結《風雲》第三部，為這個系列寫上句號，是一個令人敬佩的決定。香港舞蹈團將《風雲》搬上舞台，將港漫經典系列再昇華，也為當代藝術帶來更多的可能性，是一次令人興奮的強強聯手。風雲跳出二次元，在三次元的舞台上，究竟如何跟觀眾進行互動？漫畫中飛天遁地的打鬥場面，多年來引起讀者無限想像，舞劇是在電影以外最能夠具體呈現這些天馬行空場面的媒體，排雲掌和風神腿等絕學，究竟如何在舞蹈中表現出剛柔並濟的威力？馬Sir跟香港舞蹈團的跨界合作，將會為香港漫畫界及藝術界帶來什麼衝擊？

筆者衷心期待並預祝：《風雲》豈是池中物，一遇舞團便化龍！

P.S. 10年後補充：《風雲》舞劇果然沒有令人失望！氣勢磅礡，剛柔並濟，結合錄像、燈光、音樂、水花等舞台創意，立體重現漫畫裡的經典場面，讓觀眾耳目一新，感受到多重的感官震撼，非一般的劇場體驗。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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