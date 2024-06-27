林肯蠟像融到「無頭」是藝術家預計之中 「熱」到引發網絡迷因潮
撰文：梁嘉欣
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【林肯蠟像/ 雕塑/氣候變化】夏日炎炎，時常有人打趣稱自己快「熱到融化」，但對於美國華盛頓特區一座林肯蠟像來說，這卻不是什麼玩笑。由於當地近日遭遇連日高溫酷熱，該雕塑頭部以及右腳「崩壞」融化，其中一條腿與軀幹完全分離，就連底座的椅子也因高溫陷入地面，畫面引發網絡熱烈討論，更成為不少meme素材。
這件雕塑作品名為《40畝地：營地巴克》，是藝術家 Sandy Williams IV今年二月製作作品，蠟像重達3,000磅，含有十個燭芯，旨在探討美國紀念碑文化，喚起公眾對歷史的反思。不同於一般大理石雕塑永恆不變，這座蠟雕本就設計為能隨時間推移而發生物理變化。不過，沒有人預料到它會在如此短暫的時間內，因為嚴峻的高溫天氣發生戲劇性「倒塌」變形。本應威嚴端坐的林肯雕塑，其頭部和身體部分因高溫引至變形，甚至有部分像是被「吹倒」，目前該蠟像頭部已被移除作修復。
面對雕像出人意料融化形體，網絡上隨即湧現大量調侃評論，有網民稱這是自己受到電郵時的樣子，也有人想起自己累癱模樣。對於網絡上的種種解讀，創作者Williams IV在訪問中表示並不在意，更呼籲群眾籍此關注氣候問題：「我先前還在開玩笑說，當環境溫度足以融化這個雕塑時，它就成為環境藝術品了，沒想到會這麼快已應驗。雖然我無意讓作品以這種方式融化，它反映出我們正在經歷的嚴重氣候危機，令人深思。」
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