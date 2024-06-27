不止中港台八十後青春回憶　走出世界的周杰倫後末世魅力｜林綸詩

我一直很想寫周杰倫。但不敢落筆，因為讀過很多關於周杰倫回憶的文章，通常都比周杰倫的歌更好。因為總是混雜著成長的共鳴和零零年代的後末世魅力。

文：林綸詩｜原題：後末世的東方崛起



對八十後來說，他是我們青春的代名詞。「乘著風遊盪在藍天邊 一片雲掉落在我面前 / 捏成你的形狀隨風跟著我 一口一口吃掉憂愁」。在同輩中，和中台兩地的同代人最接近的那一點、最共同的回憶，就是周杰倫。

周杰倫便是一代華人的青春回憶（資料圖片）

我國語根本不好，周杰倫也教不了我。(網上有條短片笑他的歌詞: 「怎麼這樣子」是「怎麼蒸鴨子」，看，聽他歌真的學不了國語音)。但他本身就是跨地流行曲的定義——舖天蓋地周杰倫的一個時代，在K房、在MTV台看的每一個周杰倫MV，易入口易上腦的旋律，型到痺的影像（當年我最喜歡《龍捲風》），有時候難免老土，但始終是華人的R&B。二十多年後的今天，我還發現原來他並不只是我們這一代華人的事，周杰倫比想像中走得更遠。

事緣朋友的混血兒子在美國某名牌大學，選了中國歷史一科，抽中要做《青花瓷》，身為中國人的媽媽，說你一定要在演講結尾時，播周杰倫的《青花瓷》。他不太熟零零年代的國語流行曲，但也在講完古董歷史後照播了歌，結果全班同學也HIGH起來，而當中不全是中國人，而是不同國藉的人，他驚訝大家都懂這曲。課後，老師還建議他找找一位黑人的翻唱，說很有風味。他的媽媽跟我們分享這個故事，聽得我們這些歌迷挺驕傲。

原來，周杰倫是這麼紅啊。

周杰倫旋律可以讓人輕易「回到過去」。

近年已覺得他不同了，可能是沒有方文山了，可能是他年紀大了，可能是他的人生焦點不同了，但我不敢說他滑下坡了，畢竟在自己青春裡喜歡的歌，必定非常偏心地覺得最好聽。對那時候的周杰倫，我這一生也會帶著不理性的偏見。他的流行曲，從來都是最快速的時光機，一戴上耳機，就立刻可以帶我「回到過去」。未知於去到青花瓷這麼久遠，但一定回到去那純真而驕傲的青春。

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