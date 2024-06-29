插畫界奧斯卡得主蔡景康操刀　古龍武俠《英雄無淚》繪本書展首發

【蔡景康/ 古龍/ 武俠小說】香港是武俠世界的搖籃，盛產的名作影響全球，也陪伴著不少讀者度過悠長時光，當中尤以金庸、梁羽生以及古龍被譽為武俠小說三大宗師，後者多年來擁有大量粉絲，筆下佳作為人所津津樂道，例如《絕代雙驕》、《楚留香傳奇》、《小李飛刀系列》、《陸小鳳傳奇》、《英雄無淚》等都膾炙人口。



原來古龍自1959年推出武俠處女作《蒼穹神劍》之後至今走過65周年，藉此機會於即將到來的香港書展2024， 將會推出全球首本古龍武俠繪本《英雄無淚》，並且由本地著名畫師Steven Choi（蔡景康）執筆，Steven自獲得法國官方授權繪畫《小王子》而聲名大噪，亦曾奪得插畫界「奧斯卡」獎項殊榮，是次的新作定必令人期待。

《英雄無淚》繪本封面

古龍是出生於香港的傑出武俠小說家，作品多次改編成影視作品使得名聲傳播甚廣，又擅於將戲劇、推理、詩歌等元素糅合到古典的武俠世界，作品時有滲透出人生哲理使人著迷。是次推出的獨家授權繪畫《英雄無淚》，是為古龍晚期名作之一，從1978年開始於《聯合報》連載，翌年出版成書。很多讀者認為《英雄無淚》具有里程意義，由於古龍於1980年不幸受傷入院，其後因為健康問題令到創作力銳減，創作生涯的巔峰亦從此為止，故此《英雄無淚》被視為古龍最後一部具有標誌性的佳作，後來也被改編為影視作品。

《英雄無淚》繪本畫作

《英雄無淚》繪本畫作

是次《英雄無淚》繪本收錄了超過25幅畫作，由Steven匠心操刀，突顯了作品的意境並運用了較實寫和深沉的畫風。為彰顯主角的內心情感變化，透過雄渾剛健的筆觸描繪出浪漫悲壯的英雄故事。在處理角色形象時，Steven特意參考日本江戶時代劍術家宮本武藏的形象，其浪人的姿態與英雄的本色不謀而合。再透過不同的印刷技術去展現出古龍式美學，以充滿意境及豪邁的畫面來說故事，例如浮雕激凸效果去演繹「雄獅堂被滅」一段故事，極具華麗磅礡氣氛。相信《英雄無淚》繪本除了提供了一個全新的視角，更立體地演繹古龍作品，亦大大增添了繪本的收藏和藝術價值。

《英雄無淚》繪本畫作

《英雄無淚》繪本畫作

Steven同樣是香港土生土長的插畫家，相信大家對於他的作品都不會感到陌生，最近風頭正盛的票房過億電影《九龍城寨之圍城》，其前傳小說《龍頭》的封面正是由Steven受作者余兒所邀而創作的。此外，Steven作為獲得法國官方認可繪畫《小王子》的首位華人插畫師，於2021年推出了《小王子》及《小王子2愛與光》繪本，至今已於全球發行了五個地區版本，並在超過十個地區舉行展覽，當完成了這一系列盛舉之後，他隨後獲得古龍兒子獨家授權繪畫《英雄無淚》的項目，並專注創作至今。

《英雄無淚》繪本畫作

《英雄無淚》繪本畫作

「小王子」為Steven取得更大的成功，但他亦曾榮獲插畫界兩大殊榮備受肯定，分別是「英國WIA國際插畫專業大獎」以及「日本JIA插畫大賞最高賞」，被譽為插畫界的「奧斯卡」獎項，同時更是獎項的首位華人得主，已然成為了香港殿堂級的插畫家。Steven的成功靠著自學成材及默默耕耘，他從未有系統地修習藝術或設計，最初以玩具車包裝設計學徒入行，從中累積經驗，繼而轉職為廣告設計，甚至涉足電影圈，參與不少電影海報的創作。這些經驗成為他日後創作的養分，在《小王子》插畫當中可以見到注入了不少電影元素，設計電影海報時學習到處理人像及構圖技巧，都為作品打好根基。後來他的作品紛紛走出國際，曾於英國薩默塞特宮、泰特現代藝術館、羅浮宮、龐畢度藝術中心等著名場館中展出，揚威海外。