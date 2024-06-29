從中村倫也寫作中察見熒幕角色　影像與文字的互文對話｜湯禎兆

日本藝人喜歡寫作的有不少，我也愛讀這方面的書籍，總覺得文字版與影像版的對照別有一番風味。最近看中村倫也的《中村倫也的非常雜談》，好像也可從與中與他的熒幕演出來一次比對。

文：湯禎兆｜原題：中村倫也對照



《中村倫也的非常雜談》（博客來）

在〈靠後廊，後面算過來的第二個男人〉中，他提及自己上高中後，超想成為受異性歡迎的人物，於是養成仔細觀察受歡迎人物的習慣，渴望從中可以學得一招半式。最後他歸納出三個特性：一是從不介意他人目光；二是引領潮流；三是總讓他人不由自主看他的臉色。我想起《喜劇開場》中他飾演的經理人楠木，正是如上般默默觀察及守護著「馬克白」的組合，而菅田將暉飾演的高岩，就更加符合剛才提及受歡近角色的要求，此所以他飾演從旁觀察的角色一向入型入格也可說理所當然。

中村倫也從事演藝已十多年，憑NHK晨間劇《一半，藍色》中爆紅，終於要迎來事業高峰。劇中溫柔體貼的形象亦俘虜不少女粉絲，成為不少女生心目中的理想男友。（資料圖片）

另外，在〈化身為一團自我意識，飛向夜空〉中，他提及從小有一毛病，就是敏銳地察覺他人期待甚麼，於是自己去扮演配合別人需求的角免，藉此減輕內心負擔，有時也會做出勉強自己的舉動。就如在《隼消防團》中的飾演的小說家三馬，同樣對自己欠自信心，回故鄉後也是在兒時友伴的期待下，半推半就成為了消防團中的一員。

對照文字及影像，有時候的而且確可以為觀賞過程帶來多一重視角及趣味。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）