七月展覽指南｜李小龍首曝光菲林、寺田克也個展、新石器時期文物

【展覽】除了上週介紹的兩個大展以及已經售罄的多拉A夢展覽外，來到七月，還有什麼展覽值得一看？這次我們選了展出全球首度曝光照片的李小龍攝影展、日本插畫「鬼才」寺田克也個展、涵蓋陶瓷、竹刻、繪畫、青銅器等不同品類之中國芳香文化展，同時亦有理大設計年展以及中國當代藝術家聯展等。夏日炎炎，不妨躲進展廳裡避暑看展。



李小龍：「五十年不變」攝影展海報（Art Prince Advisory）

名稱：李小龍：「五十年不變」攝影展

地點：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期地下A號舖

日期：即日至7月16日



展覽將展出首次公開李小龍生前主演的最後一部電影《死亡遊戲》從未曝光相片及原有菲林（資料圖片）

去年是李小龍逝世50年，紀念展覽就延續到近年，本地策展單位 Art Prince Advisory主辦的「李小龍：「五十年不變」攝影展」將全球首度公開展出李小龍生前主演的最後一部電影《死亡遊戲》中從未曝光的相片及原版菲林，現場亦展出不少李小龍珍貴照片以及已絕版《龍影香江》，更設放映區播放李小龍生前最後拍攝電影《死亡遊戲》精華片段。策展人伍常（Heiman Ng）表示希望透過一系列李小龍經典武打造型照片，讓本地公眾以及國際訪客有機會重新緬懷他傳奇一生。

「線」 寺田克也個展（Quiet Gallery）

名稱：「線」 寺田克也個展

地點：香港中環皇后大道中 15 號 置地廣場 BELOWGROUND 地庫 1 號舖 Quiet Gallery HK

日期：即日至7月21日



寺田克也是次展出作品（Quiet Gallery IG）

寺田克也在日本插畫屆素來有「天才畫家」之譽，多年來活躍於插畫、漫畫、遊戲、動畫角色設計等創作領域，帶來《西遊奇傳·大猿王》、Sega《 Virtual Fighter2》、劇場用電影 Blood：The Last Vampire》的設計工作等作品。他年輕時深受法國漫畫家莫比斯（Moebius）和日本漫畫家手塚治虫啟發，融合了日本傳統藝術風格與西方創新元素，畫風獨樹一幟，叛逆、華麗、且附有韻味，除了掀動著整個亞洲插畫界風潮外,還受到了歐美藝術界熱烈推崇。

寺田克也是次展出作品（Quiet Gallery IG）

寺田克也以其非凡畫技聞名，在不預畫草稿情況下，僅憑藉鉛筆、原子筆、水性麥克筆及數位筆等工具，即能創作出生動且具衝擊力的藝術作品。其作品內容更是包羅萬象，機械、女孩、怪物野獸都是他筆下最常見題材。

本次展覽將展出寺田克也全新作品。在這些最新作品中，寺田克也將線條雕琢得更加簡潔而凝練，每一筆都蘊含著張力和爆發力。觀者將會看到他如何以飄逸飛揚的線條，營造出各種激昂視覺效果。本次展覽不僅有其畫作，還將推出限量週邊商品，包括海報和T恤等，寺田克也畫迷不容錯過。

「尋香記」展覽海報（HKMOA）

名稱：尋香記──中國芳香文化藝術展

地點：香港藝術館2樓專題廳

日期：即日至10月16日



現代不少人有收藏香水習慣，從花香到木質香味都有捧場客，但原來中國芳香文化源遠流長，不論是宗教儀式或是文人香席，香與香具在中國文化中一直擔當重要角色。這次「尋香記」展覽特別精選了109組上海博物館藏品及51組香港藝術館珍品，涵蓋新石器時期至二十世紀陶瓷、竹刻、繪畫、青銅器等不同品類，帶領觀眾展開一段跨越千年的尋香之旅。

是次展覽分為四個單元，「草木芳馨」、「暗香盈袖」、「彼岸天香」及「人間幽馥」，以不同角度探索中國芳香文化。當中重點文物包括屬國家一級文物之南朝佛像和明代著名畫家陳洪綬畫作，而展覽中最古老展品則為灰陶竹節紋薰爐，是新石器時代良渚文化陶器，一九八三年上海市青浦區福泉山遺址出土。

藝術館為每個單元設置香氣體驗區，以懸吊式的香味裝置，讓觀眾感受古人聞香養性的況味。（政府新聞處）

藝術館為每個單元設置香氣體驗區，以懸吊式的香味裝置，讓觀眾感受古人聞香養性況味，更邀請了鄭志堅、卓家慧以及蘇詠寶三位本地藝術家分別以傳統工筆及和氣味裝置等不同媒介，重新演繹中國芳香文化。

名稱：啟迪

地點：香港西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓GF

日期： 7月11至8月16日



接下來介紹的展覽則是中國當代女性藝術家李姝睿及石至瑩聯展，兩位呈現以自然、光及色彩為靈感進行一系列創作。研究「光」和「色彩」是李姝睿藝術實踐核心，她最著名系列充滿色彩漸變和網格光學效果，展覽展出之《裂風》和《五月》便是此風格典範。她創作時先用手機隨機拍攝下重慶夜店LED燈映射光色，再用噴槍與顏料在畫布上重現色彩空間。

而另一位藝術家石至瑩則擅長從東西方藝術史汲取靈感，透過色彩、肌理和筆觸等西方油畫語言，來捕捉東方文化所講求的氣韻生動及內在。本次展出之《神獸5》、《伎樂天眾4》及《小象》等都是藝術家近一年來作品，多描繪宗教人物和動物，捕捉了藝術家多樣文化內涵。

「理大設計展2024」海報（香港理工大學）

名稱：理大設計展2024

地點：九龍紅磡香港理工大學賽馬會創新樓

日期：即日至8月16日



最後想為讀者介紹的是今年理工大學設計展，展覽涵蓋逾200個不同年級學生畢業作品、跨學科合作及前沿研究，圍繞改善生活、商業以及社會議題等主題，構思創意方案，以應對現實世界面對種種挑戰。

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雖然是學生畢業作品展，但其中也不乏有趣作品，譬如是設計系學生與本地社福機構合作的「Re-Flat 」企劃，透過與居民友善溝通，協助劏房居民重新設計他們現有生活空間；而「如果香港：多重時空的虛實敘事檔案 」則從電影、神話、文學等領域汲取靈感，運用空間及環境設計技巧，以沉浸式技術和實體互動（Phygital）交互概念，利用虛擬和實體模型、虛擬實境內容和互動體驗等，重新想像香港城市景觀環境與室內空間。