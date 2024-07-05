英暢銷作家尼爾·蓋曼被指性侵兩年輕女性　蓋曼否認稱皆自願關係

【好兆頭/睡魔/作家】現年63歲的英國作家尼爾·蓋曼（Neil Gaiman）憑《睡魔》（The Sandman）《好預兆》（Good Omens）《美國眾神》（American Gods）等作品在文學界享有盛譽，其作品改編電視劇系列亦大受歡迎，去年被《時代》雜誌選為全球百大最具影響力人物之一。然而，根據英媒報導，蓋曼日前被兩名曾與他有過親密關係的年輕女性控訴，指他曾對她們實施「粗暴且有辱人格之性行為」。



Neil Gaiman（wiki）

根據Tortoise Media報導以及7月3日發佈之四集播客《大師：針對尼爾·蓋曼的指控》，性侵涉及兩名女性，其中一名女性自稱「Scarlett」現年23歲，表示自己曾擔任擔任過蓋曼孩子保姆，在2022年2月剛與蓋曼相識數小時後，就在其新西蘭居所浴缸裡遭到性侵犯。然而，這段關係仍持續了數週，期間「Scarlett」指控蓋曼對她實施了「粗暴和有辱人格的插入式性行為」，並稱在一次事件中，她遭受「撕心裂肺的暴力」，讓她失去知覺。她又在四集播客《大師：針對尼爾·蓋曼的指控》中表示，當她要求蓋曼停止時，「他只是大笑，說我需要受到懲罰，然後用皮帶抽打我。」

蓋曼否認此指控，稱他們在浴缸裡只是「擁抱和親吻」，且事前獲得了對方同意。他還說，在接下來的三週裡，他們只進行過「自願手指插入」（Consensual digital penetration）。蓋曼更指「Scarlett」在他們交往期間患有與虛假記憶相關的症狀，但該說法暫未有醫學證據支持。

而另一女子「K」則指自己在在2003年18歲時於佛羅里達州一場簽書會上遇到蓋曼，兩年後與當時已年過四旬的蓋曼展開了一段戀愛關係。「K」稱有一次她患有痛苦尿路感染，拒絕了蓋曼求愛行為，但蓋曼仍強行進行性行為，讓她痛苦萬分。蓋曼回應指「K」指控是出於她對他們過去關係的後悔，更表示這些指控讓他「感到不安」。案件已交由新西蘭警方處理，不少粉絲擔心事件將影響《睡魔》第二季以及《好預兆》第三季製作。