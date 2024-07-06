「孤獨的美食家」松重豐　半自傳形式小說論盡演員不易｜湯禎兆

既然談起中村倫也，不如再說說松重豐的《空空如也》。這本書的日文版卡２０２０年出版，而書籍發售前出版社已預告會再版，可見松重大叔的魅力絕不可少覷。

文：湯禎兆｜原題：松重豐的《空空如也》



和一般藝人的隨筆集不同，大叔的文集包含了名為《愚者譫言》的系列小說，連序章及尾聲合共十二回，據說是他因新冠期間賦閒在家才可促成的創作，可說是塞翁失馬焉知非福的明證。我特別喜歡序章及尾聲兩回的意境，小說以半自傳的形式書寫，而由始至終均流露出演員的不安全感——工作上生活毫無保障，有時候甚至要掏錢包打工；創作上亦常心虛，不知道自己會有力有不逮。然後他以在雨天於京都廣隆寺與中空的彌勒菩薩對望半天為喻，繼續去尋找自己空空如也的人生，當中不無禪意。

松重豐以《孤獨的美食家》角色松重豐為人熟知。（《孤獨的美食家》劇照）

事實上，對照現實中的人生，他的空空如也觀也一矢中的。今天大叔以井之頭五郎的身份（《孤獨的美食家》主角之名）而名揚海內外，但其實演員路上從來也顛簸不定。他於２５至２７歲期間，更一度因捱不住當俳優的貧困生活而一度轉職，後來經友人鼓勵後才重上征途。且由衷而言，大叔的銀色旅途除了《孤獨的美食家》外，也沒有其他深刻的亮點。對我來說，最能代表他的度身訂造作，必屬《Byplayers》這一齣演回自己的配角人生劇。

空空如也，由是更難能可貴。