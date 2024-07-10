村上隆青睞日本新星倉谷惠美　仙氣少女融合動漫美學征服拍賣場

【亞洲藝術新星100/日本藝術家/拍賣/動漫】在藝術的世界變幻莫測，創作無極限，從來沒有一條成功的方程式可以借鏡，藝術家的成功不外乎是努力與天賦的成果，迴異不同的風格、形式、概念，都有機會大放異彩。在日本有一位少女，在極短的時間內打響名堂，由一位藝術學生的身份站上國際藝術展的舞台，倉谷惠美（Emi Kuraya）是不可多得的日本藝術新星。



倉谷惠美（Emi Kuraya）（圖片來源：Kaikai Kiki Gallery）

成功靠自己，但對於藝術家而言也需要名師或伯樂。倉谷惠美受到日本殿堂級藝術家、超扁平藝術運動創始人村上隆的青睞，作品得到其創辦的Kaikai Kiki Gallery代理，晉身於令人趨之若騖的展覽場上以半天時間便成功售出，接下來的道路一片光明。倉谷惠美的畫風偏向少女漫畫風，畫中可愛角色具有「仙氣」的唯美氣息，不難想象能夠被村上隆看中的原因，因為後者正正受到日本動漫所啟發出著名的後現代藝術風格。

《Yokosuka Seaside》, 2018（圖片來源：Kaikai Kiki Gallery）

倉谷的畫作乍看之下平易近人，沒有深澀難明的概念，卻會被畫作流露出來治癒氣息所吸引著，細心一看著實不凡，原以為是水彩之類淡雅的手法，怎料竟是油彩的變奏演繹。筆觸輕巧細膩，似乎特意透過加入灰調賦予寧靜氛圍，帶有一種淡淡然的憂鬱感。與一般油畫的沉實有所不同，透過輕盈的手法產生自然流暢的感覺，同時又以顏料堆疊出筆觸質感。如此老練的手法，絕不似是一名學生可以畫出，但倉谷成名之初，僅僅是日本多摩美術大學的學生。

或許受到嚴格的訓練，使得倉谷有著高超的畫功造詣。她出生於1995年的日本神奈川，於貴為日本三大藝術大學之一的多摩美術大學主修油畫。正如不少女生一樣，她喜以少女為題材，卻又並非只流於表面的唯美角色，其筆下的少女是一種媒介、載體，將其所見所聞，見過的人物、或形象變成一個集合體再體現出來。以深度演繹出來的少女，具備靈性特質，也能夠吸引觀者的眼球，達到心靈上的連結。

倉谷首次面向大眾，是2017年參與東京銀座Modern Art的《漫畫美術展》聯展，接下來的三年頻頻現身藝術展，包括2018年的「StageⅣ」聯展、首次個展「Inside Outside」，隨後被村上隆的Kaikai Kiki Gallery簽下而得出更多的曝光機會，在2019年已經參展Art Basel Hong Kong以及紐約Frieze藝術博覽會。可能各位藝術迷還有印象，於今年的Art Basel Hong Kong展場上依然能夠見到她的縱影。此外，她的作品近年亦登上拍賣舞台並取得不俗的成績，例如去年9月在佳士得上拍的畫作《勝利》估價達580,000港元，最後以驚喜的819,000港元成交。

《勝利》以819,000港元成交（圖片來源：佳士得）

其擅長的漫畫風，動漫元素與當代藝術融合，亦是值得思考的一點，近年不難見到受到動漫文化影響的藝術品，動漫植根於時下一代的內心，是啟發靈感的來源之一，動漫獨特的視覺語言融合藝術的美學之中，例如角色的大眼往往能夠說故事。倉谷筆下少女一雙大眼睛時而空洞、憂鬱或淡然的快樂，眼睛是靈魂之窗可以透視出角色的想法，同時寄載了藝術家的思想，例如對社會和生活的感受、反思甚或掙扎，正如倉谷所言，少女是她所見所聞的集合體。以往動漫似乎難登大雅之堂，但動漫同時也是這個時代的大眾情感共鳴，藝術品能夠得到賞識，也要看與觀者有所連結。倉谷惠美無疑是別具潛力的藝術新星，擁有紮實的根基、獨特的概念與畫風，還得到伯樂的支持，題材切合當代的心理節奏，前景實在可期。