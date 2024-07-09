諾獎得主門羅家族醜聞震驚文壇　女兒揭童年遭繼父性侵母親零作為

【文學/諾獎/性侵】繼上週尼爾·蓋曼性侵指控後，文壇最近又爆出重大醜聞。加拿大諾貝爾文學獎得主愛麗絲·門羅（Alice Munro，台譯孟若）女兒安德莉亞·羅賓·斯金納（Andrea Robin Skinner）早前向加媒公開，指作家第二任丈夫傑拉德·弗雷姆林（Gerald Fremlin）曾在童年對她長期性虐待。門羅得知事件後保持沉默，更選擇留在婚姻關係中直至丈夫離世。



門羅於今年五月逝世，她以其精緻短篇小說聞名於世，為加拿大首位獲諾貝爾文學獎女作家。



諾貝爾文學獎得主愛麗絲·門羅（Alice Munr）五月於加拿大安大略省一家護老院中逝世，享壽92歲。（資料圖片）

在《多倫多星報》（Toronto Star）週日刊登一篇報道中，斯金納指控繼父傑拉爾德·弗雷姆林曾對她進行長達多年性虐待。斯金納為門羅與第一任丈夫吉姆·門羅（Jim Munro）所生女兒，她在文章中提到，虐待始於1976年，當時她僅9歲。斯金納回憶表示，弗雷姆林多次在門羅外出時侵犯她，亦對她說下流話，以及當著她面脫衣手淫。這種騷擾和虐待一直持續到她成為青少年，斯金納認為這讓她成年後換上嚴重偏頭痛、失眠和暴食症。

斯金納在文章中講述，自己1992年25歲時鼓起勇氣向母親寫信揭露一切，但門羅卻將多年性侵比喻為「一場外遇」，認為這只是斯金納和弗雷姆林之間私事，與她無關。門羅更稱自己「知得太遲」，已經「太愛弗雷姆林」因而無法離開他，甚至將責任歸咎於「厭女文化」，認為這種文化期望女性為孩子犧牲自己的需求。

當弗雷姆林得知事件後，一度威脅要殺害斯金納以阻止她報警，他在在寫給家人的信件中曾承認侵犯，但指一切因斯金納而起，在文中稱「認為安德里亞闖入我的臥室是為了進行性冒險」，指她是「第三者」（homewrecker）。門羅當時曾短暫離開弗雷姆林，但數月後決定回到丈夫身邊，兩人婚姻關係維持至他於2013年去世。斯金納寫到自己因此與母親和姊妹疏遠，雖然從未與母親和解，但後期與其他家人已緩和關係。

在2004年《紐約時報》雜誌刊登一篇門羅盛讚弗雷姆林之文章後，斯金納決定採取法律行動，向安大略省警察提供弗雷姆林承認虐待她的信件。當時弗雷姆林已經80歲高齡，對一項猥褻侵犯罪認罪，但僅獲得緩刑處理。這一判決近20年來幾乎未被報道，直到現在才被公眾所知。斯金納表示自己選擇在母親去世後公開一切，是因為希望此事「成為人們談論我母親時會提到的故事之一」，指其母親「選擇陪伴並保護施虐者」。

事件震驚文壇，許多人開始重新審視門羅作品，有評論家指出門羅某些作品中確實有關疏遠的孩子以及家庭創傷主題。而門羅多年好友、同為加拿大著名作家的瑪格麗特·阿特伍德（Margaret Atwood）在《星報》報道中稱自己在弗雷姆林死後才得知事件，評論門羅「並不適應真實生活，對烹飪、園藝或其他任何事情不是很感興趣，認為都是（對寫作的）一種打擾。」

門羅為加拿大首位獲諾貝爾文學獎之女作家，今年5月13日於加拿大安大略省一家護老院中逝世。其作品多以不同階段女性作為主角，是鮮有以短篇小說作為主要創作媒介的英文作者之一，有「當代契訶夫」之譽。門羅封筆之作為2012年出版之《親愛的生活》（Dear Life），一年後奪諾貝爾文學獎，根據衛報消息所指，她去世前受失智症困擾超過十年。