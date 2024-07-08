為了政治盛事建造的場地後來怎麼了？攝影師紀錄世博場館20年衰變

撰文：moom bookshop
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掌權者發起豪語從不猶豫，就像奧運那樣，政治人物往往在舉辦世界博覽會承諾場館會永續發展，成功轉型為未來城市；然而，當舉國狂歡的氣息不斷朝下一場，再下一場盛事奔湧而去，出身德國的建築攝影師 Piet Niemann 想知道各國文明的縮影、留在原地的願景，後來究竟都怎麼了？
文：moom bookshop｜圖片來源：《Expo 2000 – 20 Years Later》

《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）
《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）

Niemann 的相機如砂紙也如試紙，一擦過時間的表面，未竟的豪語便片片崩落成灰，是真是假頓時一目瞭然。時隔 20 年，重返 2000 年漢諾瓦世博原址的 Niemann 完整記錄各國家館及周邊設施的現狀，試圖一探那些壯志如何老去。鏡頭有時伸進覆滿塗鴉的空間、當年不惜用盡舉國木材也要以八層樓高度傲視全場的荷蘭館，或穿過彷彿巨型黃色通風管的立陶宛館，巧妙地把遠方的同色調 IKEA 暢貨中心帶入畫面；有時候吃了閉門羹，Niemann 只好隔著彷彿實體化的 20 個年頭，遙望曾經的巍峨森然流露一股難以言喻的滄桑。

《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）
《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）

諷刺的是，整片世博園區之所以荒廢多年，直到 2015 年才權充接待處以供初來乍到的難民棲身，正是因為整體規模耗能過多；龐然大物被自己的身軀擋住了視線，活用的巧思因此不得其門而入。

《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）
《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）

然而《Expo 2000 – 20 Years Later》不僅止步於回望過去和批判當下，接下來，Niemann 還打算為歷史上辦過世博的所有現場一一製作影像觀察紀錄，對人造環境的未來提出更深刻全面的疑問。建築記者 Benedikt Crone 在前言中如此形容 Niemannn 的照片：「用撥雲見日的坦率眼光呈現出事物在 2020 年的狀態。」建築暨城市設計事務所 MVRDV創辦人 Jacob van Rijs 則以〈The Beauty of a Ruin〉一文探討荷蘭館的緣起和出路，為建築蘊含的重生力留下伏筆，也說明 Niemann 的作品何以特別：「它們正好把場館的中繼時刻展現出來，我們還不知道建築到底會留下來還是就此消失。」

《Expo 2000 – 20 Years Later》（圖片來源：https://moom.cat/l/IgMhaE）

Piet Niemannn 於 1991 年在德國出生，現居漢堡，專精拍攝公共建築；為了盡可能拍出最理想的影像並集結成強而有力的敘事，總是積極奔走每個建築現場。自入行以來，便持續循宏觀社會學的脈絡執行獨立創作計畫，觀察的目光客觀而不失細膩，為 Zaha Hadid、DMAA 等著名的大型建築事務所拍攝的作品亦同樣冷靜敏銳。2023 年，Niemannn 憑《Expo 2000 – 20 Years Later》一書榮獲歐洲建築攝影獎。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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