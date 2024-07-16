巴西藝術家假幣換真古幣　將於大英博物館「偷竊」過程拍攝成作品

【博物館/文物管理/失竊】大英博物館去年多件藏品被盜引起軒然大波，時任館長費舍爾（Hartwig Fischer）更引咎辭職。最近大英博物館卻再有一起「偷竊」事件，巴西藝術家薩爾圖齊（Ilê Sartuzi）上月在館內秘密以3D複製品替換古硬幣，事後將真品投入捐款箱，並拍攝過程作為藝術作品展出。



據英媒報道，薩爾圖齊上月進入大英博物館68號展廳，利用展品互動環節，巧妙地將一枚英國內戰時期（1645年）在紐瓦克（Newark）鑄造銀幣替換成預先準備的3D打印複製品。隨後，薩爾圖齊離開展廳，將真品投入了博物館一樓捐款箱。

薩爾圖齊將偷竊過程拍成影片（《Sleight of Hand》截圖）

薩爾圖齊將行動命名為《Sleight of Hand》（編譯：戲法），其同伴將「偷竊」過程拍下，製成一部7分鐘影片，作為其倫敦金匠學院碩士畢業展一部分。展覽同時展出兩枚假幣和相關文字說明，展期到今日（16日）完結。

他表示「偷竊」行動經歷長達一年多精心策劃，不僅進行了法律諮詢並研究博物館建築，還多次造訪大英博物館，為這次行動做準備。古硬幣並非一次得手，薩爾圖齊在首次嘗試時曾被志願導覽員發現，其後他剃掉鬍子避免被認出，最終在第二天成功完成了這次「偷龍轉鳳」。

薩爾圖齊和其律師認為，行動並未違反任何法律或博物館政策。根據英國《盜竊法》第11條，未經授權從建築物或其場地移走展示物品才構成犯罪，由於薩爾圖齊是在允許觸摸的互動環節中接觸硬幣，且最終將硬幣留在了博物館內，因此他們認為這不構成盜竊。不過，博物館發言人在聲明中表示這濫用了訪客親手接觸文物的機會，並指將就此事件向警方報案。

大英博物館（British Museum）（圖片來源：Wikipedia）

薩爾圖齊稱他「借走」的硬幣是展廳中唯一一枚英國原產錢幣，作品旨在「開啟關於盜竊和掠奪的討論」，又指行為突顯大英博物館在「殖民系統」中角色。事件亦暴露大英博物館藏品管理問題，相關硬幣屬於博物館「可觸摸收藏品」，這類藏品自2000年1月起允許在志願者監督下供訪客觸摸。然而，這枚硬幣並未在博物館數據庫中登記，目前大英博物館更有超過一半藏品仍未被編入目錄。