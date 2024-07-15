日本團隊打造榻榻米現代家具　奪多項國際大獎實現跨時代設計美學

【日本設計】悶熱潮濕的天氣除了人們會感到不適，對於家居環境以至是家具本身都有影響，日本傳統的Tatami（ 疊蓆／榻榻米）能夠適應這種天氣，有著來自大自然的獨特的香氣，材質可以調節濕度和吸收異味。日本有一個設計團隊利用這種傳統元素融入現代家具設計中，將回收的Tatami與生物降解塑料混合起來，創造出一種具備可持續性、適應性強又耐用的創新家具系列，透過3D打印製成各種功能性和裝飾性兼備的的家居產品，於去年及今年奪得了多個國際性的設計大獎。



圖片來源：Honoka Lab

Honoka Lab是由一班產品設計師組成的設計實驗室，擅長利用3D打印技術和新一代的製造方法，透過對材質、香氣和色彩進行各種實驗性的設計，創造出帶有大自然氣息的產品。「TATAMI REFAB PROJECT」是他們的主打項目，作品於去年的米蘭國際家具展奪得了1ST PRIZE，於今年的德國設計大獎以及iF設計獎中再榮獲金獎，這些都是設計界及家品界舉足輕重而且別具影響力的舞台，足見團隊的實力備受肯定。

了解製作過程：

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Tatami是日本家居常見的物品，其歷史可以追溯到七世紀，最初主要用作地墊，後來逐漸演變成為一種具有文化內涵的家居裝飾品，由稻草等材質編織而成的方形墊子具有柔軟舒適的使用體驗，散發出淡淡的自然氣息，除了日常家居空間，還滲透到茶道、武道等傳統文化當中。隨著時代的變遷Tatami融入現代人的生活方式，但面臨著挑戰，因為愈來愈多日本人選擇採用更為方便耐用的地板替代品，Tatami本身的生產過程中也會產生大量廢棄物，當中有近半的植物性材料會被丟棄，團隊有見及此，將之回收再與生物降解塑料結合，這種材料不僅環保，亦可以靈活運用，從中探索新的美學可能、創造出豐富多樣的造型，不再局限於Tatami傳統的疊蓆形式。

「SORI」和「MUKURI」（圖片來源：Honoka Lab）

「CHIGUSA」（圖片來源：Honoka Lab）

「TATAMI REFAB PROJECT」各件產品都展現出Tatami物料的價值與可能，例如系列中的「SORI」和「MUKURI」是吊燈與茶几，以新型物料所賦予的獨特結構達到一定的透明度，不同視角會呈現出各種視覺效果，別以為這種物料以柔軟見稱，其實亦堅固到足以支撐玻璃等重物，適合作為餐桌或茶几使用。至於「CHIGUSA」則融入了日本傳統的「千筋」技術與美學，由3D打印部件組成的凳子富有彈性，與耐用的樹脂物料混合出兼具韌性和舒適的座椅體驗。「TABA」乍看之下是一束稻草，按下開關燈光點亮，是散發著自然樸實氣息的迷人燈具，柔和溫暖的光線在物料之間滲透出來，燈具本身亦帶有獨特的紋理美感。

「TABA」（圖片來源：Honoka Lab）

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雖然日本向來著重傳統工藝，但事實上不少手工藝品都面臨式微，是次「TATAMI REFAB PROJECT」的成功不僅是為世人帶來出色的現代家具，還為傳統工藝帶來具有潛力的未來。設計師們在面對文化遺產保護和可持續發展向來是挑戰，作品能夠勇奪多個大獎，相信並非只因團隊如何活用技術創新，而是深入思考傳統元素如何與工藝結合，在傳承與創新中取得平衡。