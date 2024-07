七月演出｜是枝裕和電影改編作、天才小號手爵士表演、MAMA MIA！

【舞台劇/爵士樂/音樂劇】來到七月,有什麼演出好看?這次我們精選演出涵蓋舞台劇、音樂劇以及爵士樂表演三個類別,分別有由是枝裕和經典電影改編而成的大熱舞台劇《下一站,天國》、由英國班底演出的《MAMA MIA!》還有被稱為「天才小號手」的Ambrose Akinmusire 四重奏爵士樂表演。大家不妨選出心水作品,度過高質量週末!



《下一站,天國》宣傳圖(香港話劇團)

名稱:下一站,天國

日期:7月13日至7月28日

地點:香港大會堂劇院



打頭陣介紹的是改編自日本名導演是枝裕和經典電影《下一站,天國》的劇場作品,劇本由英國得獎編劇積克.索恩(Jack Thorne)改編,2021年由英國國家劇院首演。故事講述人死後,將於前往天國的中轉站短暫停留。人們需要選出一段最珍貴的回憶,由天國引導者重現。回看一生,有人懊悔不已,有人苦思惡想,有人緬懷故親。到底該如何撿拾往昔片段,拼湊人生軌跡?

舞台劇改編自是枝裕和同名經典電影(《下一站,天國》劇照)

導演方俊杰表示英國舞台版本強化了電影版當中的戲劇衝突,而且在看待生死的議題上更具西方文化的色彩,但今次《下一站,天國》香港版首演,從翻譯至舞台呈現都會更貼近香港觀眾。劇目一開賣便大受歡迎,更進行加場,現仍有少量門票,有興趣讀者就要儘快購票啦。

《爵士酷愛:Ambrose Akinmusire 四重奏》宣傳圖

名稱:爵士酷愛:Ambrose Akinmusire 四重奏

日期:7月26日

地點:戲曲中心大劇院



喜歡爵士樂的讀者有福了!「天才小號手」Ambrose Akinmusire被公認為現今最具創新性年輕音樂家之一,2020 年獲國際爵士樂權威雜誌《DownBeat》選為「年度第一小號手」,其去年推出專輯《Owl Song》更曾登上《紐約時報》2023年「最佳爵士專輯榜」以及《Jazzwise》「年度專輯榜」。他的作品融合了古典室樂、藍調和 hip-hop等元素,自成一格,曾於柏林、巴黎等世界各地主要爵士音樂節演出。

Ambrose 將與其合作多年的四重奏,包括鋼琴手 Sam Harris、低音結他 Harish Raghavan 及鼓手 Justin Brown 聯手首度於香港演出,為爵士樂迷送上其四重奏專輯《A Rift in Decorum:Live at the Village Vanguard》及《On the Tender Spot of Every Calloused Moment》精選,以及其未發表作品。

2024《MAMA MIA!》香港巡演海報

名稱:MAMMA MIA!

日期:7月26日至28日、7月30日至8月4日、8月6日至11日、8月13日至15日

地點: 香港演藝學院歌劇院



至於對音樂劇感興趣的讀者,自然不能錯過《MAMA MIA!》香港站巡演。劇目5年前曾經在香港上演,正值《MAMMA MIA!》倫敦西區上演25周年,今次音樂劇班底全部來自英國,帶來《Dancing Queen》、《Super Trouper》及《Money, Money, Money》等經典金曲。

《MAMA MIA!》劇照(Facebook)

故事講述希臘一個迷人小島上,待嫁少女Sophie在婚禮前夕,展開尋找生父計劃,想讓父親牽着她旳手走進婚禮。Sophie在無意之中,看到母親Donna的日記,發現有三個男人可能是自己的父親,於是Sophie暗地裡邀請母親三位舊情人到島上;與此同時,獨身多年的母親,為籌備女兒的婚禮而忙得不可開交,邀請了昔日金蘭姊妹Tanya及Rosie再次相聚。平靜的小島因為幾位「賓客」變得不一樣;過程中笑料百出,亦不乏溫馨場面,集愛情、親情及友情於一身。