從《怪獸8號》看異化：出人頭地的代價｜還是日本｜湯禎兆專欄

與《SPY x FAMILY間諜家家酒》貴為《少年Jump+》的代表作物，《怪獸8號》的動畫版終於在N台上架每周更新。《怪獸8號》的設計確有吸引之處，本面上為追逐夢想與放棄夢想之間的青春角力物語，但實際的陰暗面還是如《鏈鋸人》般的表裏不是人——與淀治一樣，日比野卡夫卡同樣被異物入侵，成了人與非人之間的合體，同時也因此擁有超凡能力，成為了「怪獸8號」。

文：湯禎兆｜原題：《怪獸8號》的表裏不是人



《怪獸8號》海報（資料圖片）

這類表裏不是人的主題，一而再大行其道，當然反映出在日本人心底裏的壓抑有多深，從而對此流露切膚之痛式的共鳴。有時候也不需要作太複雜的所謂深層次解讀，就簡單地以職場及家庭之間的對立來說明——要在職場上出人頭地便需要異化成「怪獸」，吞下「怪獸」因子，強迫爆發自我的潛能，過程中亦會得出一定程度的喝采，但亦會因此而失去作為日常象徵的家庭聯繫，進入一個封閉的世界，以閉環式的邏輯來肯定自我的存在意義。

《怪獸8號》（劇照）

此所以如《怪獸8號》之類的流行文本，其實是日劇說教方程式的氾濫變奏程式之一，就是不斷重訴受壓之下的夾心人物語，來為自我存在提供再三的理據。

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