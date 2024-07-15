書籍介紹｜美國憑什麼主導世界？──破解「新型帝國」崛起之謎

1914年6月28日，奧匈帝國儲君斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand）夫婦，在波斯尼亞首都薩拉熱窩，被塞爾維亞激進青年普林西普（Gavrilo Princip）刺殺。奧匈帝國以此為借口，向塞爾維亞宣戰。歐洲列強分裂為兩個陣營：奧匈帝國、德國、意大利組成同盟國；英國、法國、俄國組成協約國，人類首次世界大戰由此爆發。

文：梁偉基｜題：美國憑什麼主導世界？──破解「新型帝國」崛起之謎



書名：帝國定型：美國的1890-1900

作者：徐棄鬱

出版社：三聯書店（香港）有限公司



不少歷史學家認為，一戰是英國、法國、俄國等傳統殖民帝國走向衰落的開始，卻是另一個「帝國」崛興的契機，這個「帝國」就是美國。美國參與一戰不僅左右了戰局，並且在戰後成為主導國際秩序的強勢力量。後來，美國在全球的影響力越來越大，擔當著自由世界戰勝軸心國、資本主義陣營對抗社會主義陣營的領導角色。

雖然一戰成為美國參與全球政治，以至締造出全新的國際秩序的契機，但其具備了哪些條件得以配合這個契機？徐棄鬱的《帝國定型：美國的1890-1900》嘗試提供一個可能的答案。作者認為1890至1900年是美國崛起的關鍵十年，始於美國西部邊界的「關閉」，終於針對中國的「門戶開放」政策的提倡。這段期期，美國統治者不斷摸索自己國家如何進一步擴張，最終締造出一個跟英國等竭力在全球開拓殖民地不同的、不受邊界限制的「新型帝國」──可以稱之為「無界帝國」或者「太平洋帝國」，就是避開英國在大西洋既有的勢力範圍，轉而向西邊的太平洋擴張，從而形成了美國在亞太地區擁有巨大的利益。

拉什莫爾山位於美國南達科他州的西部，花崗岩的一面山體上雕有四位美國總統的頭像，他們是喬治·華盛頓、托馬斯·傑斐遜、西奧多·羅斯福和亞伯拉罕·林肯——他們代表了美國前150年的歷史。（AP）

西方學者伊安．摩里士(Ian Morris)有一部堪稱經典的作品──《西方憑什麼: 五萬年人類大歷史，破解中國落後之謎》(Why the West Rules for Now: The Patterns of History and What They Reveal about the Future)，嘗試解讀西方世界憑藉什麼條件主宰世界，中國又何以落後於西方世界。徐棄鬱的《帝國定型：美國的1890-1900》卻別開生面，嘗試解讀美國憑藉什麼條件主宰世界，傳統的殖民帝國又何以一去不復返。

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