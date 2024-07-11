城市漫步精選音樂：從《全日遊街》到陳奕迅《任我行》｜林綸詩

小時候聽過WALKMAN、DISCMAN、MD機，長大後可以駕車就藍芽駁電話……隨著科技改變，自己經濟能力改變，沉浸在音樂裡也有不同模式。

文：林綸詩｜原題：隨身聽 任我行 全日遊街



在城市路上邊走邊聽，別有一番風味（圖片來源：Unsplash）

我最喜歡在流動的空間聽音樂，在交通工具上是首選 (電車、巴士、鐵路也可!)，第二是漫步時，但其實在街上聽歌真的很危險，太陶醉有一次巴士響號也聽不到，有另一次在月台流連，邊看著列車邊聽著音樂，結果出閘時過鐘，被地鐵職員左問右問，十分尷尬。但總之在家裡以外環境聽音樂，真是有點風險，但那種風味也是在室內聽靚音響也代替不到的！

邊走邊聽，有幾首主題音樂，是我的遊街精選，以下和大家分享一下:

《全日遊街DUM DA D DUM》- 恭碩良

這首是恭碩良的電子音樂，節奏和歌詞也十分適合遊行示己。恭碩良曾說在香港樂壇打滾困難，有時寫這些另類少少的歌，又不太受歡迎，他自以為跟足流行樂壇的方程式去寫，結果也不成大熱。但我覺得他的歌曲和咬字也很特別，有種高於宇宙俯瞰的型或高階的情深，以下這首當然是偏型那種。

向西向東仍在城中全是紅綠訊號

轉燈轉彎仍在途中

祝君到步

容或我飛不出邊界仍舊遊街

無什麼姿態亦覺輕快

刻不出深界如像輪

經過發現門牌



《随身聽》- 彭羚

這首是由人山人海班底寫給彭羚的歌，有脫胎換骨的感覺之餘，也有彭羚一貫的舒服。

當聲音 隨心飄

我耳畔盪着玫瑰花

將聲音 隨身聽

隨街逛 隨我吧

前面隧道快到達

沿路儘是一片白

多美麗 念着千句話

別寂寞 讓別人害怕



《任我行》- 陳奕迅

任我行是《笑傲江湖》的角色，林夕借過來，除了歌詞內容，也成就了一種橫行江湖的感覺。歌曲是批判人是否應跟著大眾走，在街上邊走邊聽，真的會想自己是在走自己的路，還是其實也只是不用腦地跟著路行。

親愛的 等遍所有綠燈 還是讓自己瘋一下要緊

馬路戲院商店天空海闊 任你行

從何時開始忌諱空山無人 從何時開始怕遙望星塵

原來神仙魚橫渡大海會斷魂 聽不到世人愛聽的福音



（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌

