巴黎奧運風波開幕式風波　揭示背後宗教、藝術與社會包容實況

【巴黎奧運2024/ LGBTQ+/ 最後的晚餐/ 眾神的盛宴】當香港全城慶祝香港運動員奪牌之時，另一邊廂主辦國法國正因開幕式第8幕《Festivité》的表演惹起的爭議而頭痛，風波發酵了幾天還愈鬧愈大。事源《Festivité》是由一眾變裝皇后及跨性別模特兒上演一場宣揚愛與和平、歌頌不同群體包容性的表演，隨後被指參考了達文西名畫《最後的晚餐》，並且引來了基督教、天主教和保守派政黨的批評，甚至有廣告商揚言要下架在奧運期間的廣告。巴黎奧委會的發言人早在7月28日公開致歉，負責開幕儀式的藝術總監Thomas Jolly隨後兩度表示作品的靈感並非來自《最後的晚餐》，而是17世紀荷蘭畫家Jan van Bijlert的《眾神的盛宴》，接下來與大家一起分析為何網民對Jolly所言並不受落。



《Festivité》截圖

這場風波引起了強烈的反應，首先有大量國際間的網民表示不滿，隨後表演的主角之一，DJ兼LGBTQ+活動家Barbara Butch還受到大量猛烈的網絡騷擾及威脅，包括被威脅死亡、酷刑和強姦，當中言詞包含了反猶太主義、性別歧視和貶低其形象的侮辱等，使之已經委託了律師作出法律行動，打算起訴試圖恐嚇的人。其後Butch表示自己並不對表演感到羞愧，也不會因此閉嘴，依然會為法國人感到自豪。

法國DJ兼LGBTQ+活動家Barbara Butch（圖片來源：www.instagram.com/barbarabutch）

這場開幕式表演已經成為了巴黎奧運一個標誌性的事件，當中引發了對於宗教、藝術和社會包容性的議題，也將一直以來暗藏在不同文化價值下的矛盾衝突放上桌面，可惜的是事件發酵至此明顯是主辦方不能承受的，最令眼晴雪亮的網民失望的是，竟將作品與《最後的晚餐》撇清關係。

《眾神的盛宴》（圖片來源：Google Arts & Culture）

當然，作品有可能是純粹參考了《眾神的盛宴》，Thomas Jolly解釋時指出，希望營造一場與奧林匹斯眾神有關的狂歡，代表了不同性別認同的人能夠互相包容，其中包含狄俄尼索斯這位象徵著狂歡和享樂酒神，表演位於塞納河上進行，酒神亦是塞納河河神的父親。於表演的尾段，由法國演員及歌手Philippe Katerine所飾演的酒神，全身藍色地於桌上的巨大盤子中現身。繼而回看表演中的另一位主角，站位置中的Barbara Butch，頭頂上的光環有人解讀為代表耶穌，又有解釋為《眾神的盛宴》畫中央的太陽神阿波羅。其實奧運會本來的起源正正是來自希臘神話，所以《Festivité》與《眾神的盛宴》的關聯比起《最後的晚餐》也許更為合理，表演的人數同時與《最後的晚餐》的13人並不相符。

《最後的晚餐》（圖片來源：Google Arts & Culture）

不過表演與《最後的晚餐》的關聯似乎又不少，首先表演的開始階段構圖確與《最後的晚餐》相似，再者達文西晚年由意大利移居到法國，他也是同性戀者，他的兩位愛人是他的學生Francesco Melzi與Salai，就作品創作來說《Festivité》致敬了達文西的作品是有可能的，宣揚的自由大愛包容精神亦合情合理。無獨有偶地，《最後的晚餐》的法文名《La Cène》，竟與塞納河（La Seine）同音。再者，「酒神」Philippe Katerine在尾段才出場，更使人覺得會否作品其實是同時參考了《眾神的盛宴》與《最後的晚餐》兩部作品？最重要的是，在28日當天奧委會的發言人並沒有提出《眾神的盛宴》這個論點，反之是致歉，其後藝術總監直截了當的否認更使人感到反感，如果直的是純粹「跪低」，就略嫌有違了自由創作的精神。

這一場表演牽連甚廣，不少身處高位的人士紛紛表態，美國眾院議長、法國極右派議員、以至是意大利副總理都加入批評行列，在X平台上，Elon Musk表示這是對基督徒極度不尊重的事件，直到Donald Trump長子的發帖令人看出一絲端倪：開幕式有如邪惡表演，利用奧運來推動覺醒文化⋯⋯似乎反對聲音還滲有一絲政治成分。「覺醒主義」（Wokism）是過去十年間美國人對有色人種、同性戀和女性身份認同政治的左翼政治運動的稱呼，性別、身份認同等議題向來是美國左右翼的一個重要戰場。法國新一屆國民議會定在7月18日選出新議長，另一邊廂的美國總統選舉亦因奧運而暫時被轉移了目光，因此不少人認為這次的奧運開幕式慘被成為了政治動盪的槍靶。

變裝皇后Nicky Doll擔任今屆巴黎奧運其中一位火炬手傳遞聖火（圖片來源：www.instagram.com/thenickydoll）

還有一個值得深思的論點，假設《Festivité》的確與《最後的晚餐》有關係，為何加入變裝元素就是對宗教的褻瀆？首先整場表演並沒有淫穢、「黃標」的內容，亦沒有嘲弄這幅畫的意味。表演上的演員每位都是LGBTQ+群體中的代表人物，除了法國名DJ Barbara Butch、歌手Philippe Katerine之外，領銜表演的還有變裝皇后Nicky Doll，她更加擔任今屆巴黎奧運其中一位火炬手傳遞聖火，她作為首位變裝皇后火炬手被視為奧運的象徵意義，傳播和平與友誼的重要訊息。不過是次表演也不是一面倒的反感，今屆開幕式加入了不少法國的文化及歷史元素，例如令人深刻的瑪麗皇后，在法國大革命走上斷頭台一幕被還原重現。上屆主辦國日本就有不少網民欣賞法國的創意，展現出與別不同又深具法國特色的演出。直至現時，風波依然持續，當大會堅持開幕式是《眾神的盛宴》，酒神現身一刻，就註定了希臘悲劇的誕生。