巴黎奧運｜開幕式半淹水中頭像究竟都是誰？國王情婦以外還有老千

【巴黎奧運 2024/名畫/羅浮宮】巴黎奧運開幕式剛剛過去,今年首次在戶外舉行開幕式,各種表演圍繞塞納河展開,多個節目致敬法國經典電影、音樂劇以及文學作品,可以說是藝術愛好者的一場狂歡。看不同國家代表隊乘船入場時,相信不少觀眾都留意到河道上幾個大型頭像佈景。這些神秘人物鼻子以下淹沒在塞納河中,剩下一雙雙眼睛安靜地注視各國代表隊經過,那麼他們又有什麼來頭?



今年巴黎奧運開幕式在塞納河上舉行,各國代表隊均途徑羅浮宮館藏啟發之大型頭像佈景(Olympics/X)

原來這幾個頭像來自五幅著名畫作,均為羅浮宮館藏,畫中人身份各異,除了有法國國王情婦和古埃及女神,還有伊朗君主貼身男僕、卡牌老千以及曾為奴隸的黑人女性。



大翻白眼的卡牌老千

大翻白眼的女性頭像來自《方塊A的作弊者》(Getty)

在幾個頭像中,這位大翻白眼的女性估計捕獲不少人注意力。她來自法國巴洛克時期畫家喬治·德·拉·圖爾(Georges de la Tour)1636年畫作《方塊A的作弊者》(The Card Sharp with the Ace of Diamonds),作品從1972年起歸為羅浮宮藏品。

《方塊A的作弊者》(羅浮宮官網)

作品描繪一場卡牌遊戲作弊現場,畫中一共四人,除了畫作右邊衣著講究少年外,其他三人均為「出cheat」同謀。圖中女侍者以紅酒轉移注意力,而左側男子偷偷在身後藏起卡牌,這次水中女子是畫中間穿著華麗之鵝蛋臉女子,可以看到她露出鄙視的不耐煩神色,各人物內心戲十足。《方塊A的作弊者》以外,畫家亦創作了姐妹畫作《梅花A的作弊者》,現藏於美國金貝爾美術館。

法國國王情婦

淺髮女子為法國國王亨利四世情婦嘉百麗·戴斯特雷(Getty)

這位女子來自《嘉布麗葉·戴斯特雷與她的一位妹妹》(Gabrielle d’Estrées and One of Her Sisters),畫家身份不詳,推測大約創作於1594年。畫作右側女子為法國國王亨利四世情婦嘉百麗·戴斯特雷,曾對法國結束宗教內戰有重大影響。

《嘉布麗葉·戴斯特雷與她的一位妹妹》(羅浮宮官網)

這幅畫作被稱為最難解名畫之一,畫面相當挑逗,嘉布麗葉·戴斯特雷與其妹妹一同裸體坐在浴缸中,妹妹用手捏著其乳頭,有解讀認為這意味著嘉布麗葉懷有國王身孕。

曾為奴隸的黑人女性

其中一佈景頭像來自《瑪德琳肖像》(Getty)

這位黑人女性則來自《瑪德琳肖像》(Portrait of Madeleine),又名《黑人婦女肖像》(Portrait d’une femme noire),為法國女畫家瑪麗-吉耶曼·伯努瓦(Marie-Guillemine Benoist)1800年作品。

《瑪德琳肖像》(羅浮宮官網)

當時法國有關廢除奴隸制的討論如火如荼,同時黑人女性主題作品相當罕見,畫家選擇用上流社會肖像畫手法來描繪一位無名黑人女性,作為她一種立場表態。

伊朗君主貼身男僕

幾個頭像中唯一男性是阿拔斯一世之貼身男僕(Getty)

幾個頭像中,唯一男性來自《Portrait of Shah Abbas I and His Page》,畫面右側為阿拔斯一世( Shah Abbas I ),被認為是伊朗歷史上和薩非王朝最偉大統治者之一。

《Portrait of Shah Abbas I and His Page》(羅浮宮官網)

這次開幕式佈景頭像為他懷中貼身男僕,男孩手握酒瓶靠近國王襠部,兩人舉止親密,畫作右側細小阿拉伯語文字寫道:「願生活從三個嘴唇中實現你所渴望一切:你愛人的嘴唇、河流和杯子。」作品被認為描繪同性情誼,可能是用以對應開幕式LGBTQ元素。

古埃及女神

《塞提一世與哈索爾女神》 (Relief of Seti I and Hathor)(羅浮宮官網)

最後一頭像是古希臘哈索爾女神(Hathor),畫面來自《塞提一世與哈索爾女神》 (Relief of Seti I and Hathor),為塞提一世墳中裝飾壁畫,推測繪製於公元前1294至1279年。站在畫面左方之哈索爾女神伸手與塞提一世相握,另一隻手舉起項鏈象徵對他的保護,歡迎塞提一世來到死後世界。