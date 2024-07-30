韓國得獎攝影師深入接觸日本露宿者　從隨身行李中窺見生命之重

獲得第 36 回土門拳賞的韓籍攝影師梁丞佑（Seung-woo Yang），在過去多以凝視社會背面與暗角之創作而為人所知。此次，隨著全新作品《荷物》出版問世，不見其一如既往的辛辣生猛、燈紅酒綠，只見得現實的世態炎涼、人情冷暖。

文：moom bookshop｜圖片來源：梁丞佑《荷物》



梁丞佑《荷物》（圖片來源：https://moom.cat/l/k79Nhr）

梁丞佑《荷物》（圖片來源：https://moom.cat/l/k79Nhr）

在《荷物》中，梁丞佑深入接觸了日本東京地區的多位無家者，他席地而坐，靜靜地也尊重地訪談、問候無家者們身後的故事，從姓名、年齡、出生地到職業背景，甚至是童年的夢想與現在的願望。最後，他會禮貌地詢問無家者們是否願意展示自己隨身攜帶的物品，並為其留影紀念。

梁丞佑《荷物》（圖片來源：https://moom.cat/l/k79Nhr）

「我每次訪問完、拍攝完都大受震撼。此前，我猜想他們緊緊抱著的『行李』或許蘊含著豐富的人生經歷值得我去體會，然而當我實際去了解後，才知道這一切遠遠超乎我的想像。

梁丞佑《荷物》（圖片來源：https://moom.cat/l/k79Nhr）

也許這些『行李』本身才是最重要的存在——它們既是唯一的財物，更是這趟人生旅途的珍貴夥伴，有時候還是顆枕頭伴人入睡。」——摘自《荷物》後記

梁丞佑《荷物》（圖片來源：https://moom.cat/l/k79Nhr）

梁丞佑 1996 年來到日本，畢業自日本東京工藝大學藝術學院攝影系，並完成同系所碩士學位，目前主要工作及居住於日本。作為首位獲得土門拳賞的外國籍攝影師，他小時候的夢想是成為戰艦艦長、世界冠軍，現在則希望可以一直拍照，拍到 100 歲。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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