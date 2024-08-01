書籍介紹｜以鍊金術為喻　書籍設計師將長期研究思考重塑成冊本

「真正的鍊金術師亦是追求真理的哲學家。不單製造東西，還注重內心的堅強和美麗。」——《鋼之鍊金術師》作者荒川弘



二○二四年夏天，書籍設計師陳曦成為讀者帶來他書寫兼設計的《紙本鍊成——設計美學試鍊》。他以動漫《鋼之鍊金術師》裡的「鍊金術」為喻，指出「書籍設計」與「鍊金術」恰巧有不少相似之處，以此闡述何謂書籍設計，因而把書命名為「紙本鍊成」。

文：鄒傳仁



書名：紙本鍊成——設計美學試鍊

作者：陳曦成

出版社：三聯書店（香港）有限公司



曦成把長期對書籍設計藝術的思考、研究、體驗、工藝、實踐等重新整理編撰，結集成書。書中有些文章是多年前寫下的、有些篇章是全新創作的，過去與現在交織，文字與圖像交融，重塑成冊本，呈獻給讀者。

《紙本鍊成——設計美學試鍊》「悟」篇封面設計（香港三聯）

《鋼之鍊金術師》中，鍊金術是一種理解世界的方式。從把握事物的原理入手，再去探索世界的真理。當中最基本的原理就是「理解、分解、重組」。鍊金術師在理解物件的構造之後，嘗試將其分解，再鍊成其他東西。這理論同樣能套用在書籍設計上。設計師在收到作者的文本，首先要把它讀通讀熟讀透，了解其核心思想後，才能開始設計，此為「理解」。設計師與編輯會對文本作出適當的調整、篩選及取捨，解構原有的文章，務求做到去蕪存菁，此為「分解」。最後，我們須把解構了的文本重構，並著手把主題概念實體化，運用不同的設計元素與手法，諸如圖像、字體、顔色、紙材、印刷、裝訂等，鍊成書本的身體！

《紙本鍊成——設計美學試鍊》「尋」篇封面設計（香港三聯）

《紙本鍊成——設計美學試鍊》的設計理念同樣呼應著鍊金術的主題，書的身體像「像素」(Pixel)般，一塊一塊的被分解，同時亦是章節內容的重組與重生，書的身體就是凝固（Freeze）在這半分解、半重組的有趣一刻。同時，讀者可以從封面的透明膠片部份透視到書的內在不同色彩的篇章，真正把書的「臉孔」（封面設計）與「肉身」（內文設計）融合、連繫在一起。封面特意採用了一種比較粗糙、有石紋質感的紙張，印上金色石山，帶出「點石成金」的意味。

《紙本鍊成——設計美學試鍊》「戰」篇封面設計（香港三聯）

此書分為「悟、尋、戰、研、訪、賞」六個篇章。第一章〈悟——設計理論篇〉總結了曦成的書籍設計理論與心得；第二章〈尋 ——英倫書藝篇〉記錄了其留學英國體驗書籍藝術的點滴；第三章〈戰——香港實踐篇〉則是他回港後的書籍設計實戰之談；第四章〈研——日本美學篇〉是他在日本參觀展覽、研究喜愛的設計師及走訪書店等的親身體驗；第五章〈訪——台北群像篇〉是曦成跟當地設計師的深度訪談；最後第六章〈賞——作品賞析篇〉為其小型作品選集。每章採用了不同的主題、尺寸、設計、顏色、符號、用紙等；它們既是獨立篇章，而重疊起來又能互相輝映，讓書變得更多彩耀眼。

《紙本鍊成——設計美學試鍊》「研」篇封面設計（香港三聯）

此文開首引述《鋼之鍊金術師》作者荒川弘說：「真正的鍊金術師亦是追求真理的哲學家。不單製造東西，還注重內心的堅強和美麗。」曦成則說，真正的書籍設計師也是追求設計真理的思想家，不單設計書本的外在，還著重其內在的智慧與啟蒙。

書本不是單純的銷售商品，而是富思想、美學、創意、傳播的文化載體，其價值不言而喻。願此書能留下一點點對書籍設計美學的印記。