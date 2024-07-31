倫敦博物館新Logo是一隻排便鴿子？黃金大便象徵歷史和現代性共存

【博物館/倫敦/設計】在這個不斷變化的時代，歷史悠久博物館也需要時不時更新形象，以吸引新觀眾。最近倫敦博物館（London Museum）就做了一個大膽決定——選擇一隻正在排便的鴿子作為新Logo，引起了公眾和媒體廣泛關注。究竟是什麼激發博物館做出這樣一個大膽創意？



倫敦博物館新LOGO設計引起大量討論。（London Museum）

鴿子大便何以代表倫敦？

當你在倫敦街頭走動，鴿子幾乎是不可避免存在。它們或棲息在雕塑頂端，或在地鐵站裡悠哉地覓食，成為這個城市不可或缺一部分。這也成為倫敦博物館新Logo設計靈感，新標誌中鴿子雕塑由倫敦本地產黏土製成，而下方飛濺大便則閃閃發亮。

倫敦博物館官方Twitter背景圖片（LondonMuseum/X）

官方說法指鴿子是倫敦生活的「謙虛觀察者」，並稱Logo中鴿子排便形象象徵著城市中「粗糙與閃光」（grit and glitter）二元對立，象徵著倫敦歷史和現代性共存。「閃光」，自然是指標誌上閃亮糞便，亦代表城市生活同時可見髒亂與美麗，以及其多元文化。

那麼，為什麼要改Logo？

倫敦博物館，原名「倫敦市博物館」（The Museum of London ），成立於1976年，由倫敦市金匠廳博物館和倫敦博物館合併而成。在過去幾十年一直是倫敦文化和歷史研究重要場所。由於原址地點較隱蔽，加上有建築限制，博物館在2022年底關閉原址，計劃於2026年遷至史密斯菲爾德（Smithfield）新場地，並籍此機會來進行一次品牌重塑。

博物館不僅將名稱從「倫敦市博物館」（The Museum of London ）簡化成倫敦博物館（London Museum），更決定重新設計代表博物館門面的標誌。

新標誌是怎樣設計出來的？

根據博物館官方博客文章，該館諮詢了500名倫敦居民和遊客在焦點小組討論、工作坊和調查，認為舊標誌已不受歡迎，難以代表現時倫敦人生活，博物館需要更貼近現實，於是覺得有了這次品牌重塑。新Logo由Uncommon Creative Studio操刀，該工作室招募了33名倫敦本地居民，包括紋身師、DJ、廚師、兒童電視製片人、拳擊手和博物館保育員等各方各業人士來提供參考意見，最後決定採用這個設計。

博物館總監Sharon Ament解釋道：「一個好標誌能引起人們討論。我們用倫敦黏土製成鴿子，又用閃閃發亮物料設計飛濺物，促使人們重新對倫敦作出思考。」又稱鴿子是倫敦人象徵：「我們與其他人一起分享我們的城市，其中包括數百萬動物。鴿子遍布倫敦，我們也是如此。」

標誌設計出爐後引起不少媒體注意，但亦有業界人士表示不滿，譬如為行業通訊《馬克斯威爾博物館》（Maxwell Museum）的Maxwell Blowfield就撰文表明自己15年倫敦居住生涯中，沒有人會討論鴿子存在，並且因為巴黎奧運會周邊中亦有鴿子形象商品，質疑鴿子是否能代表倫敦。