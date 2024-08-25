深圳南山｜蛇口價值工廠「鐘錶博物館Cafe」歎咖啡賞總值過億古董
撰文：ShenzhenStyle
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在深圳蛇口價值工廠，藏着一家極具年代感的「獨棟玻璃屋」，是鐘錶博物館，是咖啡店，也是時光收藏家。
它是「表咖•拾光CAFE」。
各樣的古董時鐘安放在櫥窗中，鋪滿整個時光長廊，大多源於18世紀歐洲，都是主理人的得意藏品。
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有的是從世界各地蒐羅回來的皇家古董錶，還有做工精美的琺琅懷錶、古董八音盒......總價值過億元！
這裏原是浮法玻璃廠原料筒，建於80年代，見證了深圳的高速發展和歷史記憶。如今，原有的老建築也擁有了新的輝煌。
表咖入口由上萬塊玻璃磚牆組成，兩個巨大的穹頂像是穿越時空的黑洞，大量的原始結構留白，壯觀且神秘，共同構造出儲存時光的空間。
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筒倉下，咖啡香氣幽微，錶盤輪轉。在一個悠閒的午後，點一杯咖啡，就可以近距離欣賞這些價值不菲的古董鐘錶，享受這份被定格的時光。
表咖•拾光CAFE
地址：深圳南山區海灣路蛇口價值工廠（小筒倉）
交通：深圳地鐵12號線左炮台東站A出口，步行310米
營業時間：10:00-19:00
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