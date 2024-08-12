巴黎奧運閉幕式「金色航海家」　其實是漫遊太空的NASA唱片化身？

【巴黎奧運/ 黑膠唱片/ NASA】2024巴黎奧運會昨夜正式閉幕，除了湯·告魯斯從天而降接走奧運旗幟的震撼畫面，以及代表下一屆東道主美國表演之Red Hot Chili Peppers、Billie Eilish和Snoop Dogg，最高討論度表演節目當屬「金色航海家」(Golden Voyager）。表演者一襲黃金盔甲輕巧地穿梭舞台，立刻成為網民新迷因素材，那麼這位神秘人物究竟代表了什麼？



「金色航海家」為巴黎奧運閉幕式焦點節目之一（Getty）

隨著夜幕低垂，昨夜的法蘭西體育場化身荒蕪地球，舞台上煙幕瀰漫，一位「金色航海家」徐徐著陸，伴隨阿波羅頌歌，與勝利女神尼克（Nike）相遇。表演講述在一個奧運會不復存在的未來中，「金色航海家」帶領觀眾重新發掘奧運會之緣起與復興，向現代奧運會發起人皮埃爾·德·庫貝爾坦（Pierre de Coubertin）致敬。根據閉幕式藝術總監Thomas Jolly所指，「金色航海家」其實是代表了1977年發射至太空之「旅行者金唱片」（Golden Record）。

人類終極播放清單

簡單來說，「旅行者金唱片」是一份供外星文明理解人類的簡易指南，包含人類身份證明。圖像、聲音以及測量數據。

唱片於法國製造，後來經由天文學家Carl Sagan（編按：即探索地球起源著名書目《宇宙・宇宙》作者）領導之委員會，選定115幅圖像和各種自然聲音，如海浪、風和雷聲、鳥類、鯨魚聲音等，連同不同文化、時代標誌性音樂，以及55種語言問候刻錄至唱片中，經1977年發射的兩艘無人太空探測器「航海家1號」和「航海家2號」升上太空。截至2024年，兩艘探測器仍在太空航行，甚至已飛出太陽系。

唱片內包含90分鐘東西方代表音樂，可以說是代表人類的終極播放清單。當中有不少大家熟悉曲目，譬如是莫扎特《魔笛》、貝多芬《C小調第五交響曲》、巴赫《F大調第二布蘭登堡協奏曲》等西方古典音樂經典。

同樣有相對現代的Chuck Berry搖滾金曲〈Johnny B. Goode〉以及Louis Armstrong與熱門七人樂隊〈憂鬱藍調組曲〉。

至於代表中國之選曲則是採用了管平湖演奏的古琴曲《流水》，曲目在美籍華裔作曲家周文中提議下入選「旅行者金唱片」，對完整播放清單有興趣的讀者，不妨參考NASA官網。

「旅行者金唱片」刻錄的115幅圖片中，有一張為奧運會短跑比賽場面（NASA）

有趣的是，在「旅行者金唱片」刻錄的115幅圖片中，有一張正是記錄了奧運短跑運動員衝刺景象，與這次閉幕式遙遙呼應。

成為新晉迷因角色

「金色航海家」表演者形象如此鮮明，自然難逃網民惡搞，成為新晉迷因素材，有網民想起海綿寶寶，亦有網民調侃角色為已解散法國電音組合Daft Punk「平替」。

甚至有人將「金色航海家」類比作殺蟲劑和彩帶，不知道你又覺得角色像什麼？