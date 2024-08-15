黑色喜劇《鬼才之道》　鬼片包裝的職場浮世繪｜何故專欄

《鬼才之道》由徐漢強編劇執導，這是他在《返校》後又一恐怖電影，再次跟王淨合作，擦出更詭異又亮麗的火花！



《鬼才之道》不只是一部充滿話題的商業鬼片，也是一部結合了溫情、都市傳說和網絡文化的黑色喜劇，更是一部讓我們「笑住喊、喊住笑」的「笑鬼死」勵志作品。



《鬼才之道》電影海報

《鬼才之道》顛覆了大家對「死亡」的想像，借陰間的奇幻來諷刺陽間的荒誕，徐漢強以鬼喻人，並且以全新概念講述老掉牙的成長故事。人死了，竟然並非一了百了，而且比生前更疲累，必須更辛苦、更努力地活下去，因為被陽間親友遺忘的鬼將會漸漸消失，在陰間生存只有一個辦法，就是成為「厲鬼」。然而，即使獲得了「鬼委會」頒發的「職業厲鬼工作簽證」，每年還得上繳年費，更需要保持良好業續，最理想當然是在頒獎禮中脫穎而出。《返校》借鬼片來描述白色恐怖，《鬼才之道》卻是鬼片包裝的職場浮世繪，徐漢強真的是個「鬼才」！

《鬼才之道》電影劇照

《鬼才之道》是一群失敗者逆境自強的故事：沒有才華的女鬼卓曉蕾（王淨 飾），為了避免魂飛魄散，必須在30天的限時內成為厲鬼，就在她和鬼友卡蜜拉（百白 飾）絕望之際，鬼經理人Makoto（陳柏霖 飾）向她伸出援手，將她帶到已沒落的都市猛鬼傳說「旺來大飯店」414號房，因此遇見過氣鬼后凱薩琳（張榕容 飾），就在她的協助下，竟然成為了新的都市傳說，更在陰差陽錯下，被迫跟凱薩琳昔日的後輩，以網絡驚嚇短片極速上位的新鬼后潔西卡（姚以緹 飾）同場對決！他們如何完成不可能的任務？真的是「鬼才知道」。

《鬼才之道》電影劇照

《鬼才之道》的中文片名語帶兩關，除了是「鬼才知道」的諧音，也代表了一眾「鬼才」在陰間的生存之道。英文片名「Dead Talents Society」，當中的「Dead Talents」，呼應「鬼才」同時，卻令人聯想起1989年的荷里活經典《Dead Poets Society》（香港譯名《暴雨驕陽》，台灣譯名《春風化雨》），到底有何玄機？也許同樣是「鬼才知道」。

《鬼才之道》電影劇照

《鬼才之道》表面上是一場卓曉雷的厲鬼育成計畫，實則上卻是414號房裡眾鬼重新尋覓自我的治癒旅程。正所謂「天生我才必有用」，很喜歡本片在台灣的宣傳句語「一個人的才華，有時候要變成鬼才知道」，即使沒有嚇人的死法，也沒有驚人的必殺技，有時候，也許只要做回自己已足夠，正如卓曉雷對姐姐的新生兒所說的「你不用成為特別的孩子」，又或是像凱薩琳懂得在適當時候放手。《鬼才之道》有很多金句，都可以作為我們在家庭、戀愛和職場的座右銘。

《鬼才之道》電影劇照

《鬼才之道》中最搶鏡的當然是王淨，無論是戴眼鏡的窩囊造型，或是穿上水手服的厲鬼造型，都令人留下深刻印象，很喜歡她有氣無力地說著「好～恨～啊」，她絕對是本片的靈魂所在！張榕容飾演的過氣鬼后，外冷內熱，收放自如，非常迷人。相比之下，姚以緹較為失色，被她奴役的三人組，反而有更大發揮，更能引起觀眾共鳴。然而，最大驚喜竟然是陳柏霖！由他主唱的〈愛的視線〉，是本片其中一枚震撼笑彈！記得不要太快離場，字幕後的片尾令人拍案叫絕！徐漢強，你果然是個非常「抵死」的「鬼才」啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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