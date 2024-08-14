洛杉磯奧運「LA28」動態會徽亮相　選手明星多元創意下的42款設計

【洛杉磯奧運2028/ 設計】奧運熱潮仍未降溫，隨著巴黎奧運閉幕式上由湯告魯斯將奧運會旗帶到下屆主辦城市洛杉磯，新的會徽隨之曝光，有趣的是，在及後的一眾明星表演之上，背景能夠見到各式不同設計的會徽，原來下屆洛杉磯奧運（LA28）是歷來首次採用「動態會徽」，會徽有多個設計，由別具代表性的藝術家、運動員等操刀，盡顯多元文化特色。



在8月11日舉行的閉幕式中，由荷里活演員湯告魯斯將會旗以一系列標誌性特技演出帶到洛杉磯（圖片來源：x.com/LA28）

第34屆夏季奧運會預計將會在2028年7月14日至7月30日期間在美國洛杉磯舉行，洛杉磯是為繼倫敦及巴黎之後第3個成功3次舉辦夏季奧運的城市，將會以「Follow The Sun」﹙追隨陽光﹚為官方口號，突顯出洛杉磯以體育及娛樂為核心，並以多樣性和富有創造力將文化融為一體的城市特色，在8月11日舉行的閉幕式中，由荷里活演員湯告魯斯將會旗以一系列標誌性特技演出帶到洛杉磯，在荷里活山降落後交接到山地單車運動員Kate Courtney手上，此時見到山上的荷里活標誌已融合成奧運五環，繼而傳遞到前田徑金牌得主Michael Johnson及兩屆奧運滑板獎牌得主Jagger Eaton，最後迎上明星音樂陣容進行壓軸演出。

明星音樂陣容進行壓軸演出，背後是交接式上使用的美國國旗款會徽（圖片來源：x.com/LA28）

Snoop Dogg身後的是他設計的皇冠元素會徽（圖片來源：x.com/LA28）

三位運動員作為美國奧運代表隊，加上接下來4個表演的重磅陣容明星都有份參與設計LA28的定制LOGO，近十年最成功的創作歌手之一Billie Eilish、格萊美得獎樂團Red Hot Chili Peppers 、西岸Hip Hop教父兼巴黎奧運火炬手Snoop Dogg在陽光普照的加州海岸表演，還有橫掃格萊美獎的H.E.R.於巴黎現場演唱美國國歌，成為了交接活動中的主角。其他參與設計會徽的著名運動員包括冬奧滑雪金牌得主Chloe Kim、曾在世錦賽獲3面金牌的女子短跑選手Allyson Felix、美國女子足球國家隊隊長Alex Morgan等。至於藝術文化範疇方面則有著名紋身師Dr. Woo、YouTube網紅及演員Lilly Singh、奧斯卡金像影后Reese Witherspoon、美國街牌服裝The Hundreds創立人Bobby Hundreds等，暫時合共有42款，未來不排除會有更多設計。

兩屆奧運滑板獎牌得主Jagger Eaton、前田徑金牌得主Michael Johnson及山地單車運動員Kate Courtney（圖片來源：la28.org）

Red Hot Chili Peppers 、Snoop Dogg、H.E.R.、Billie Eilish及其設計的會徽（圖片來源：la28.org）

是次採用聯合創作動態會徽的目的，是因應洛杉磯這個城市傲人的多元特色，洛杉磯被譽世界各地的人們前來追夢的地方，要好好地訴說洛杉磯的故事，必須以這座城市的人民為本，突顯出創造力、音樂、體育的特色和成就，當然包括荷里活的超凡魔力。LA28標誌以「L」和「28」的獨特字體設計為主體，由當地獨立字體鑄造和設計公司MCKL操刀，設計上不難看出帶有球隊隊服的影子，這款粗身硬朗的美式無腳字體還已經應用到LA28的各個層面。此外的「A」字則會由創作者的風格而定，甚至會以動畫形式呈現，以便在不同平台及媒介上使用。

多款LA28的定制LOGO

例如Michael Johnson的設計融入了金牌元素，因為他認為自己所擁有的一切和人生全歸功於運動；Snoop Dogg自90年代致力為Hip Hop文化貢獻，建構出洛杉磯作為全球Hip Hop領先城市的現狀，「統治」了南加州說唱界近30年，他的設計融入了皇冠元素；出生於中國的殘奧會運動員Scout Bassett，現時是世界紀錄保持者，設計用上了中式紅色繩結，寓意無限的可能性，利用體育作為連結，改變觀念和生活。另外官方設計上都有眾多款式代表不同的奧運精神及洛杉磯特徵，例如交接式上使用的美國國旗款、泡泡狀的年輕活力款、街頭藝術款等等。採用動態會徽之舉代表著一種去中心化的精神，是次洛杉磯捨棄了單一的身份，正因為沒有一種方法可以代表洛杉磯，反而是人民組成了這座城市。