八月演出｜張國榮音樂劇、梁祖堯葛民輝喜劇、《灰姑娘》芭蕾舞劇

【音樂劇/芭蕾舞/舞台劇】來到八月中旬，巴黎奧運告一段落，大家或許又有空閒能夠出門看演出。這次我們選了四套本地劇目作介紹，首先打頭陣是以張國榮歌曲為主軸的本地音樂劇《為你鍾情》，然後是梁祖堯、葛民輝、 湯駿業、邵美君等人主演之人氣劇目《Di-Dar 原創音樂劇場》。



接下來則是巴黎歌劇院芭蕾舞團首華裔獨舞特別演出舞劇《灰姑娘》，最後是從古希臘悲劇《美狄亞》延伸重寫之舞台劇《給美狄亞的男孩們》。經典與創新劇目俱備，總有一套合你心意。



《為你鐘情》音樂劇宣傳圖

名稱：為你鍾情

地點：戲曲中心大劇院

日期及時間：2024年8月16-18、22、24日 19:45 - 22:1520｜8月25日 15:00 - 17:30



百老匯有Michael Jackson音樂劇，香港最近也終於迎來以天王張國榮作為主題的音樂劇。《為你鍾情》 由張國榮歌曲展開故事，將演唱20多首經典歌曲，包括《H2O》、《風繼續吹》、《追》等等，更特別創作了全新主題曲《盡頭遇到你》，由周耀輝填詞，述說歌迷對哥哥的思念。

故事講述LOUIE和PAUL兩兄弟繼承了已故父親經營多年冰室，然而因為區內大廈重建，加上生意不景、經營不善，冰室終於來到最後一營業日。二人為了完成父親作為忠實榮迷的遺願，打算在這一天舉辦一個以張國榮歌曲主題音樂會，為冰室劃上圓滿句號。可是事與願違，臨近關門之際依然沒有一位客人前來光顧。直到一個又一個老朋友為哥哥，再次到訪這個眾人相識之地，與他們一同細聽從前……

《Di-Dar 原創音樂劇場》（風車草劇團）

名稱：Di-Dar 原創音樂劇場

地點：香港演藝學院歌劇院

日期： 2024年8月29-31日, 9月1,3-8日



要數本月最暢銷劇目之一，那麼便不得不提梁祖堯、葛民輝、 湯駿業、邵美君 、 胡麗英、何洛瑤（Sica）等人主演的《Di-Dar音樂劇場》，劇目首15場於葵青劇院之預售門票售罄後，將於本月尾轉場香港演藝學院歌劇院再加13場演出。

故事設定在香港某面臨殺校中學，以廣東殯儀作為主軸展開，講述由於該校財政緊絀，校長決定硬推中樂來獲活動資助金「吊命」，但學生反應未如理想，於是校長與訓導主任決定讓學生在加入中樂團後，大過變小過，小過變缺點，結果吸引到一群壞學生加入。另一邊廂，學校又傳出鬧鬼傳聞，校長唯有聘請法科師傅在校內舉行驅邪大會。當打齋佬吹起響亮「啲打」，竟然燃點大家內心深處表演魂。

《明日之星2024 ─ 灰姑娘》海報（JMW Ballet）

名稱：明日之星2024 ─ 灰姑娘

地點：香港文化中心大劇院

日期及時間：2024年8月17-18日



作為芭蕾舞最著名劇目之一，《灰姑娘》多次被不同舞團演繹，這次王仁曼芭蕾舞學校睽違十年重演經典，由巴黎歌劇院芭蕾舞團成立300多年來首位華裔舞者林雋永擔任演出人員之一，同時亦挑戰重新編排浦羅哥菲夫經典音樂，嘗試為這齣經典合家歡芭蕾舞劇注入新血。

香港芭蕾舞員林雋永（JMW Ballet）

這次表演其中一亮點為首位獲「芭蕾舞界奧林匹克」瓦爾納國際芭蕾舞比賽特別藝術獎的香港芭蕾舞員林雋永，他十年前曾領銜演出《灰姑娘》，當時亦是該校首次上演此劇目。後來他前往法國國家芭蕾舞學校深造，如今成為巴黎歌劇院芭蕾舞團首位華裔舞者，更成為該團獨舞員（sujet ）。這次演出中他會與同團獨舞者Hortense Millet-Maurin作為特別表演嘉賓，演出雙人舞（Grand Pas Classique）舞段。該校負責人陳靜儀表示：「這次回來母校演出是雋永成為專業芭蕾舞者第一次在香港公開演出，所以2024年《灰姑娘》對我們及雋永都有特別意義。」

除了林雋永外，主要演出人員亦包含飾演王子的陳駿言以及飾演灰姑娘之葉摰珏，兩人均將於今年9月分別遠赴英國深造舞藝，這會是他們離港前最後演出之一。無論是看過電影還是舞劇，相信都會對灰姑娘繼母角色刻薄尖酸形象留下深刻印象，這次更會由舞蹈演員杜紹樑演繹，陳靜儀笑言這對表演者是一項新挑戰。至於在音樂編排方面，由於這次表演者普遍年輕較輕，主辦單位更是決定在音樂編排上大刀闊斧，有別於以往《灰姑娘》經典音樂，這次演出不僅改編以及調整Prokofiev （浦羅哥菲夫）音樂，更在其之上加入新曲目，相信對觀眾來說亦有新鮮感。

《給美狄亞的男孩們》宣傳圖（前進進戲劇工作坊）

名稱：給美狄亞的男孩們

地點： 西九文化區 自由空間大盒

日期及時間：2024年8月17-18、24、25日 下午4時｜2024年8月23日 晚上8時｜2024年8月25日 中午12時



古希臘著名悲劇《美狄亞》被認為是描寫「愛情」與「婚姻」的經典文本，對後世西方文學發展有重要影響。原作中美狄亞為一國公主，為了幫助傑信取得金羊毛不惜叛國，不過傑信後來去到另一國家，打算迎娶異國公主而拋棄美狄亞。因此美狄亞要求自己兩個兒子向該國公主與國王送上浸透毒藥的衣物，後來更舉劍殺死兩名稚子，成為自己復仇祭品。

《給美狄亞的男孩們》故事便是從這裡開始，劇目以美狄亞兒子為主角，由兒童與成年演員同台參演，結合扮演、編作、即興、遊戲及多媒體影像等元素，講述兩人在逝去後，在生死交界幽冥之地遇上更多孩子，接受洗禮與磨練，在新天新地譜寫屬於他們的故事。劇目不僅僅屬於兩個小男孩，或許更是對香港人群體，甚至是對未來一代之隱喻，當命運的號角想起，大家該何去何從？