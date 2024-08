《邪靈入侵》藝術總監中村育美　潛入宛如遊戲般廢墟捕捉魔幻之地

2019 年,全球最受矚目,同時也是年度最大的電子遊戲博覽會——Electronic Entertainment Expo(常簡稱為「E3展」)綻放了有史以來最耀眼的光芒,隨即因疫情與產業生態的變化而走入歷史。

文:moom bookshop



猶記得當年,基努李維的壓軸登場引爆全場高潮,同時間,身為《邪靈入侵》藝術總監的中村育美也以活潑可愛的熱情感染了現場觀眾,收穫大量粉絲之餘,也令人對他的新作《鬼線:東京》留下深刻印象,成為了彼時與會玩家心中最美好的記憶。

《Project UrbEx: Adventures in ghost towns, wastelands and other forgotten worlds》是中村育美隱藏在遊戲設計師這份「職業」之下,透過「廢墟探險家」之身份行動,將藝術天賦與無限創意帶入攝影領域的全新作品。冒險的征途超過十年,中村走遍美國、比利時、西班牙、日本與台灣等國家,記錄下廢棄醫院、破敗旅館和荒廢度假村那宛如遊戲般的真實場景,在虛擬與現實交互渲染的開放世界中,為眾人捕捉下冥昭瞢暗的魔幻之地,也為自己的遊戲作品注入更多精彩設定。

影像創作之餘,中村育美更是一名優秀的圖文作家。以夾頁形式附於各章節之間的旅遊札記藉由幽默有趣的插畫得以充分表現,不論是在露營期間遭遇掉落物襲擊的驚魂記,還是面對破敗建築群自動聯想到的其他遊戲作品,透過中村的步伐與雙眼,遊戲愛好者將能一窺知名創意總監的奇想世界,攝影愛好者也能接觸到全然不同的視覺體驗。

身兼電玩創意總監、概念藝術家和平面設計師,中村育美藉由 2006 年的動作冒險遊戲《大神》讓人注意到他的崛起,隨後加入知名的白金工作室負責《魔兵驚天錄》之概念美術設計,打響了無遠弗屆的知名度。2014 年,在「惡靈古堡之父」三上真司領銜開發和藝術總監中村育美的共同合作下,恐怖生存遊戲《邪靈入侵》嚇壞了不少海內外遊戲愛好者。2019 年中村育美離開《鬼線:東京》團隊並於 2022 年宣布成立 UNSEEN 工作室,並於 2023 年遊戲大獎(The Game Awards,簡稱 TGA)典禮上公開新作《KEMURI》的相關消息。

