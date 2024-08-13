專訪《奮青樂與路》填詞人岑偉宗　香港音樂劇薪火相傳｜何故專欄

從《奮青樂與路》的不斷演化，看香港音樂劇的薪火相傳！



──專訪《奮青樂與路》音樂劇填詞人岑偉宗



「我希望這個世界不只一套《奮青樂與路》！我在當年《我要高8度》的排練時，已感到這個劇有更多可能性，可以在不同城市，有不同的版本！」

《奮青樂與路》海報

5月下旬，快閃台北，其中一個主要原因，就是參加「岑偉宗 ╳ 不小心・姍姍來詞」講座。這是一場準備充足、內容豐富、有趣又實用的講座，溫故知新，令人獲益良多，也令我對岑爺的舊作《奮青樂與路》留下深刻印象。

2014年，高世章應澳門文化中心邀請創作音樂劇，以慶祝澳門文化中心落成15周年。高世章就找來岑偉宗（岑爺）填詞，並由莊梅岩編劇，他們三人在澳門文化中心的同事協助下，走訪了澳門的音樂社群，因而創作起《我要高8度》，講述熱愛音樂的阿翔，希望組織合唱團，嘗試衝出澳門，參加國際合唱比賽。

《我要高8度》海報

岑爺早已認定這個以「衝出去」為主題的故事，不只適合澳門，也適合香港，終於在2017年如願以償，蛻變出《奮青樂與路》的一場「品格教育x藝術之旅」，阿翔變成了香港人，劇中的成長人也變成了年輕學生，歌曲不用重大改動，劇情卻更合情合理，而且更勵志動人。《奮青樂與路》於2017和18年兩度公演都是好評如潮，更榮獲第二十七屆香港舞台劇獎「最佳製作」、「最佳導演（喜劇/鬧劇）」（方俊傑）、「最佳音響設計」（夏恩蓓）、「最佳配樂」（高世章）、「最佳原創曲詞」（作曲：高世章、填詞：岑偉宗）、以及「年度優秀製作」等六大獎項，可算是超額完成。

《奮青樂與路》於2024年再譽而歸，約70位來自迦密中學、路德會西門英才中學、加拿大神召會嘉智中學、心光盲人院暨學校、以及香港演藝學院應用學習課程等的中學生，參與台前演出及幕後製作，8月下旬在香港文化中心大劇院演出四場。那天和岑爺聚舊，參觀了他和同學們的排練，延續了他在5月那場講座的話題之一：「香港音樂劇的發展與傳承」。

圖片來源：何故

「我覺得《奮青樂與路》在過去這十多年，讓我和高世章做到很多我們想做的事情。這個劇是創作行先，這個劇的生命不是跟著某個團，或機構，她是可以不斷地重生、不斷地重現。」岑爺補充「我們是在做一件很特別的事」。

「這個劇是很有趣的，在澳門演出後，可以在另一城市，變成另一個時代背景和族群的故事，然後另一個機構覺得有潛力再造，變成學校訓練的項目，這個項目結束後，以為這個劇的生命已完結了，怎料（EXCEL）演藝進修學院竟然喜歡這件事，」岑爺以「生命延續」來形容《奮青樂與路》的全新版本。「對於做創作的人，這是一件非常快樂的事情。」

圖片來源：何故

岑爺和高世章已經合作了21年，岑爺讚賞高世章的作品從沒重覆，他定義《奮青樂與路》是一個「feel good musical」，今年的全新版本，他們並沒有加入新元素，也沒有因為換了一班年輕人而作出重大修改。「一個音樂劇，經歷了這麼多年的演出，所以內容，前前後後都是互相呼應，都是非常穩固，無論是結構，或是那些象徵、比喻、暗示，應該都是齊整的，如果你稍為改動，就會前後不對，所以在我們（岑爺和高世章）的層面，不會作出重大改動，有改動也是由導演（張凱婷、張月盈）按排練時的情況來決定。」

然而，岑爺卻趁機會再次「糾正」了舊歌〈年月裡一句句〉。「當年澳門初演時已經寫錯了，過來香港演出時，我們也不為意，直至我後來細思的時候，才發覺這個錯誤，當年香港話劇團的版本，其實已經修改了歌詞，今次我將這個『糾正』帶過來，但在我聽圍讀的時候，發覺仍未算『糾得好正』，所以再『扭多少少』。這個『糾正』是什麼？就是假設有個人唱歌走音，歌詞唱出來應該是不對的，因為高世章寫的旋律是走音的旋律，即是假設本來有一個正式『啱音』的版本，但是高世章特別寫了一個『走音』的版本，我就是跟了這個『走音』的旋律填了『啱音』的歌詞」，而這次再次「糾正」，是要讓「走音的感覺更強烈」，而這是全新版本中的唯一改動，「這是一個bug，但這個bug是很得意，沒有人告訴我這是一個bug，需要由我自己去發現⋯⋯」岑爺引用杜甫的「文章千古事，得失寸心知」來總結這件趣事，相信可以作為下次分享會的案例。

《奮青樂與路》音樂劇是透過其四大原則（4D）體現藝術和品格教育：紀律（Discipline）——具有團體精神和嚴謹的紀律；奉獻（Dedication）——全情投入對藝術一絲不苟的態度；自我發現（Self-Discovery）——過程中經歷自我發現和追尋；喜悅（Delight）：結交志同道合的好友，樂趣無窮。問岑爺如何達至這些目標，「任何人來做音樂劇，基本上4D一定齊！」只要認真參與這樣的大製作，一定會嚴守紀律，樂意奉獻，並且在過程中發現不一樣的自我，最後和其他參與者一同獲得喜悅。岑爺知道我最愛打邊爐，他笑說「打邊爐都要4D！」果然令人茅塞頓開。

圖片來源：HKAPA EXCEL

說笑過後，認真問岑爺在香港製作音樂劇有何困難，他立即沉寂片刻，整理了思緒後，淡淡然說出「演出的時間」，他隨後詳細解釋「音樂劇從創作人的角度來看，其實是不困難的，分別在於好不好聽，關鍵是要去寫，寫是沒有成本的，作曲、作填和編劇，三個人坐在一起，打個邊爐你就可以開始寫了，但困難在於我們需要時間去試驗，你寫出來的東西是否可以？我們需要找人唱出來，而且是整個劇的唱出來，簡單來說，就是需要一個reading的機會，但是reading之後是否還有機會呢？往往是『一試定生死』。」

很多人都詬病香港缺乏能演能唱的舞台劇演員，而且每次演出的時間只有一個周末，岑爺卻說這些都是老生常談，真正問題是「有沒有人願意投資？有沒有人願意給予意見令你那個劇可以改得更好？」岑爺認為「我們需要更多可以找到投資者的製作人，更需要可以告訴你如何將你的劇改得更好的人，怎樣去修？怎樣去剪？怎樣去找到你的目標觀眾？怎樣搞清楚你針對的是什麼市場？」

圖片來源：HKAPA EXCEL

岑爺補充合作的伙伴是非常重要，他「不計入行資歷，只計藝術眼光、市場觸覺」。更重要是他們的意見必須「一針見血」，不需要「風花雪月」，因為創作人都有他們的「堅持」、「渴求」和「自我」，這些放在市場都未必準確，而且，戲劇有不同的類型，不同觀眾對不同的劇有不同的想像，「你要符合到觀眾的想像，同時間又要超出他們的想像」，所以，創作人很需要可以給他們有用意見的人，岑爺慶幸曾經遇上一個，他就是《奮青樂與路》先前的導演方俊杰。

「他懂得音樂，卻不是將自己放在音樂前面，他不是要做一個『方俊杰作品』，他是要做一個音樂劇，這個音樂劇叫《奮青樂與路》，這個音樂劇叫《大狀王》，他就是一個這樣的人。」有趣的是，我這天是穿著《大狀王》的紀念Tee來跟岑爺見面。

《奮青樂與路》可算是一個薪火相傳的工作坊，為香港音樂劇的台前幕後儲備了不同人材，新版的兩位導演，張凱婷由當年的台下觀眾晉身導演，張月盈則由當年的幕後走到前線，當年演員之一心光盲人院暨學校學生楊恩華（花名「大師」），現已是香港演藝學院音樂學院的學生，今年就以大師兄身份輔助師弟師妹，岑爺為此非常慶幸，「如果那個作品的架構完整，音樂亦有相當水平，素材不是在三五七年後就會落伍，可以讓幾代人覺得可以學習，是值得開心的事，也是一種榮譽。」岑爺鼓勵更多年輕人參與創作和製作音樂劇，「希望有往後有更多可以超越《奮青樂與路》的作品」！

左為《奮青樂與路》填詞人岑偉宗（圖片來源：何故）

岑爺一直希望《奮青樂與路》在其他國家演出，問他是否需要改為不同語文？他卻說「語言限制」已不再是問題，一來可以有字幕，二來他舉意大利歌劇為例子，即使當年沒有字幕，亦有好多不懂意大利文的觀眾，三來像梅蘭芳的京劇，三十年代去俄羅斯、美國、德國演出，風靡了德國的觀眾，所以，重點是你的作品」，岑爺也分享了他的親身體驗，「我們2018年在北京演出《頂頭鎚》（粵語音樂劇），有字幕，觀眾是受落的。然後，《大狀王》在香港演出，粵語加廣東題材，最主要『搶飛』的卻是內地觀眾」。結論是「語言，不一定是限制，還可以擴闊你的想像」。

最後，問岑爺在《奮青樂與路》中最喜歡哪一首歌，他回答是〈如果一天〉，並隨即唸出了一段歌詞：「如果一天要上場／會在哪一章／如果一天要散場／會是哪一場」，還有〈越過高牆〉，岑爺整首歌都很喜歡，誠意向大家推薦！

〈如果一天〉

借用岑爺當年在《我要高8度》場刊「作詞的話」，他的歌詞是「典型的浪漫情歌雅言，及以詞代白的通俗口語」其後參觀了同學們的排線，岑爺從旁指導，令人大開眼界！每句歌詞最尾的「咊」、「咯」和「喎」，雖然看似差不多，卻是有配合劇情的不同的意思，除了需要不同的語氣，唱出時更需要不同的表情，果然每字每句都充滿玄機，這正是岑爺的創作特色，也是他的成功秘訣。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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