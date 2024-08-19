克制描畫中保留情感厚度　韓國藝術家李珍珠的記憶習作｜亞洲藝術

【亞洲藝術新星100/韓國藝術】在今年Art Basel中，韓國藝壇新興力量引人矚目，其中李珍珠（Lee Jinju/이진주）一系列作品更是成為社交媒體常客。在其作品中，一雙雙手在漆黑中接過不同物品，或揉搓、或包裹、或敞平，除動作外別無其他信息，視角極度克制，但又能從細緻運筆及用色中感受到皮膚溫度。其人像作品亦是神秘作風，不見正面，難以洞察人物思緒，只見面容相似的女性互相依偎、為對方蓋上眼睛，畫面柔軟安靜。



這些畫作都源於李珍珠對於「記憶」的好奇——究竟人類記憶如何組成？在每次回憶時，記憶是否會經過加工？記憶、夢想和意識界限在哪裏？她反覆對此叩問，從日常不斷重現的記憶和情感出發，尋找隱藏生活表層下無聲故事。



《선명한 Clearly Revealed》（李珍珠官網圖片）

《Relaxed Warmth 느슨한 온기》（李珍珠官網圖片）

思索回憶的存取機制

李珍珠1980年生於韓國釜山，她從小已喜歡畫人物和表情，在大學期間選擇東方畫作為主修，奠定她以水為媒介東洋畫著色技法，現時她是母校弘益大學東方畫教授。不過，真正塑造李珍珠藝術風格的，是源於她自小不安生活記憶。

她小時候曾經在五歲抓青蛙時差點被一男子綁架，幸好成功逃跑；二十歲上大學時有一位朋友被隨機襲擊刺死，另一個朋友在上晚班時差點遭受性侵，而她家亦經歷過非法闖入。她在採訪中曾經說道：「我沒有做錯什麼，但事情卻發生在我或我周圍的人身上。」她表示創作不是為了治愈自己，反之是對於這些反覆出現的記憶碎片提出質問——為什麼它們不消失？

她因此開始思索回憶的存取機制，以及自己感知是否真實，促使她透過藝術探索記憶本質，以及人們如何理解周遭世界。她對觸發回憶之因素尤其感興趣，認為日常生活中看到所有物體和情景對每個人都不同，最微小線索可能會將大家眼前景象擴展到一系列記憶、想像和情感。

《黑畫》系列

從2017年《hand,wall》開始，李珍珠一直在創作《黑畫》系列（Black Painting Series）作品，是她最標誌性畫作系列之一。在這個系列中，李珍珠巧妙地運用了光影對比。明亮色彩和細節在黑暗中突顯，創造出一種夢幻般視覺效果。這種強烈對比不僅增強了畫面戲劇性，也暗示了記憶和現實之間界限模糊。

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這些畫作多是在描繪黑色背景下臉部、手部等特寫圖像，你能看到手上有火焰、燒過的火柴、麵團或揉皺紙張等東西。不同元素被巧妙地組合在一起，形成一個看似混亂但實則精心設計整體，亦如李珍珠對夢境和記憶本質理解 —— 它們往往是片段，並不連貫，但又彼此相關。

女性人物形象在系列中扮演著關鍵角色，李珍珠刻意將人物描繪得中性且無表情。在黑色背景襯托下，這些人物形象顯得更加神秘和難以捉摸。觀者無法輕易判斷這些人物身份或情緒狀態，這正符合李珍珠對於記憶和感知不確定性的探討。雖然她繪畫技法接近朝鮮肖像畫，然而其作品中女性不是背對觀眾，就是被遮蔽雙眼，無法從眼神讀到人物心理，與傳統畫作處理相當不同。

《손, 벽 hand,wall》（李珍珠官網）

她透過繪畫反思「觀看」行為，譬如系列啟初《hand,wall》中，畫中人物用手遮住大部分臉，但並沒有完全遮住，可以透過人物手指縫隙看到其中一隻眼睛閉著。她認為這隱喻著遮擋我們視線之物，同時又是對於難以直視事物的一種保護，甚至可能是人物難以直視，卻又無法停止窺探之情景，正正是對應了她有關感知的思考。李珍珠常在社交媒體上分享創作經過以及最新作品，有興趣讀者不妨關注她Instagram賬號密切留意。